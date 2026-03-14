Аэропорты Вашингтона остановили работу из-за химического запаха в диспетчерской

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что приостановило авиасообщение в трех основных аэропортах Вашингтона. Авиадиспетчеры в центре управления полетами в Вирджинии были вынуждены прекратить работу «из-за сильного химического запаха», передает Reuters сообщение ведомства.

FAA сейчас перевозит диспетчеров в резервный центр, который обычно используется для обучения, сообщили агентству в авиакомпаниях. На тренировочной базе установлены другие компьютеры и радары — у них меньше возможностей для одновременного отслеживания большого количества бортов, поэтому после отмены ограничений возможны дополнительные задержки.

Происшествие затронуло работу Национального аэропорта им. Рональда Рейгана, Вашингтонского аэропорта им. Даллеса и Международного аэропорта Балтимор-Вашингтон. FAA ввело полный запрет на вылет самолетов из всех аэропортов столичного региона примерно в 16:50 по местному времени (23:50 мск) — ожидается, что полеты возобновятся не ранее 19:00 (02:00 мск).