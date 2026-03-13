Наставник «Локомотива» поставил цели на последние матчи регулярного чемпионата

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли надеется, что в оставшихся матчах регулярного чемпионата КХЛ никто из его подопечных не травмируется. До конца сезона команда планирует работать над своей игрой. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Первая цель — оставаться здоровыми. Это самое важное. Учитывая, что до конца осталось две игры. Каждая команда, претендующая на плей-офф, хочет выйти на первую игру в полном составе. Мы должны не только продолжать работать над реализацией моментов, но и над игрой как в атаке, так и в обороне. Я чувствую, что мы неплохо справляемся»,— сказал наставник, отвечая на вопрос журналиста.

Комментируя выездной матч с «Ладой», завершившийся победой «Локомотива» со счетом 4:2, главный тренер отметил авторов голов — Максима Шалунова, оформившего хет-трик, и Александра Полунина. За весь матч у команды не было ни одного удаления.

«Мне показалось, что по ходу матча наша игра становилась все лучше и лучше. Это была довольно хорошая командная работа. Третий период был нашим лучшим периодом (забили два гола — прим.). Они забили красивый гол, это была хорошая реализация с их стороны, за это им отдельная похвала. А мы просто продолжали играть, с нашей стороны не было никаких провалов»,— прокомментировал Боб Хартли.

«Локомотиву» осталось сыграть два матча регулярного чемпионата КХЛ: 15 марта состоится выездная игра с минским «Динамо», 20 марта — домашняя с «Металлургом» из Магнитогорска.