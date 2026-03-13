Хет-трик Шалунова помог «Локомотиву» обыграть «Ладу»

Ярославский ХК «Локомотив» на выезде обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2. Это четвертая победа «железнодорожников» над тольяттинцами в регулярном чемпионате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шалунов

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Счет в середине первого периода открыл игрок хозяев — Никита Михайлов. «Локомотив» тут же сравнял, но шайба была отменена, так как Илья Николаев забил ее ногой. Но в концовке первого периода ярославцам все-таки удалось сравнять: в большинстве забросил шайбу в ворота соперника форвард Максим Шалунов. Он же во втором периоде вывел свою команду вперед по счету, оформив дубль.

В третьем периоде на 47-й минуте гол забил ярославский нападающий Александр Полунин, на 53-й минуте — игрок «Лады» Андрей Алтыбармакян. За 2 минуты до финальной сирены Максим Шалунов оформил хет-трик, установив окончательный счет 2:4.

«Локомотиву» осталось сыграть два матча регулярного чемпионата КХЛ: 15 марта состоится выездная игра с минским с «Динамо», 20 марта — в Ярославле с «Металлургом» из Магнитогорска.