ХК СКА всухую обыграл «Северсталь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Встреча хоккейных клубов СКА и «Северсталь» закончилась победой хозяев льда. Петербургская команда одержала победу со счетом 5:0.

Рокко Гримальди открыл счет игры на 13-й минуте. Во второй 20-тиминутке отличились Маркус Филлипс, Марат Хайруллин и Скотт Уилсон. Пятый гол в ворота «Северстали» в третьем периоде забил Марат Хайруллин.

В прошлый раз хоккеисты вышли на лед с минским «Динамо». Встреча команд завершилась счетом 4:3 в пользу СКА.

Подробнее о том, как прошла игра, — в материале «Ъ Северо-Запад» «СКА потрепал нервы болельщикам».

Татьяна Титаева