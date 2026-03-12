СКА потрепал нервы болельщикам

Хоккеисты СКА обыграли минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ. Причем сделали это в пятый раз за сезон, уступив только в одной встрече. Правда, сюжет шестого матча, состоявшегося в Ледовом дворце, оказался драматичным: СКА вел в счете с преимуществом в четыре шайбы, но в концовке едва не позволил соперникам отыграться.

Фото: ХК СКА

Перед началом встречи чествовали капитана СКА Сергея Плотникова, проведшего 1000 матчей в КХЛ. Поэтому случаю ему подарили клубный свитер, на котором красовалась эта цифра, и памятную медаль. Плот, как называют Плотникова СКА, решил провести 1001-й матч ударно, несмотря на то что и в предыдущих ловил софиты внимания. Две шайбы капитана армейцев обеспечили им комфортное преимущество к середине встречи. СКА вел 4:0. Автором одной из шайб — первой — стал защитник Иван Выдренков, который вообще до этого ни разу не забивал. Его бросок от синей линии достиг цели на 5-й минуте, Плотников в том эпизоде мешал вратарю «Динамо» увидеть шайбу. Еще один гол записал на свой счет форвард СКА Матвей Поляков, отличившийся после красивой атаки хозяев и передачи Рокко Гримальди. Это было в конце первого периода — счет стал 3:0. Сам же Плотников забил, поразив сначала «девятку» ворот минчан, а потом завершив быструю атаку СКА броском со средней дистанции. Передачу ему отдал Николай Голдобин, с которым они «спелись» на площадке. Всего на счету Голдобина три результативных паса в этой игре.

На тот момент, когда Плотников забросил четвертую шайбу в СКА (это случилось на 30-й минуте), в матче, казалось, оставалась одна интрига: сделает ли капитан армейцев хет-трик. Но еще в оставшееся до второй сирены время Алекс Лимож, американский нападающий «Динамо», бросил своей команде спасательный круг, отыграв одну шайбу. А в третьем периоде гости воспользовались двумя удалениями армейцев. Причем они не просто играли впятером против четверых, а выпускали шестого полевого игрока вместо вратаря, чтобы создать ощутимое преимущество в зоне соперника. Риск сработал: шайбы в ворота СКА забросили Виталий Пинчук и Вадим Шипачев, преодолевший в этом сезоне отметку в 1000 набранных очков в КХЛ. Он в середине десятых годов выступал за СКА. Когда в самой концовке встречи динамовцы снова сняли вратаря и их игрок не попал в сетку с острого угла, болельщики в Ледовом хватались за голову и за сердце. Но победный счет армейцам удалось удержать. А так бы «Динамо» стало автором самого запоминающегося «возвращения» в игру. И она продлилась бы в формате овертайма.

Победа, одержанная петербуржцами над «Динамо», стала уже пятой для них в дуэли этих соперников в нынешнем сезоне. Получается, что «Динамо» для СКА — удобный соперник. Однако тренер белорусов Дмитрий Квартальнов (кстати, как и наставник СКА Игорь Ларионов, воспитанник воскресенского хоккея) сказал, что не против дуэли с армейцами в плей-офф. Такая может состояться, потому что армейцы за последний месяц поднялись в турнирной таблице на шестое место, а динамовцы — спустились на третье. Начнись Кубок Гагарина завтра, эти команды сошлись бы в первом раунде. Однако нужно подождать еще несколько матчей.

СКА до завершения регулярного чемпионата еще примет в Ледовом дворце «Северсталь» 13 марта, а потом съездит в гости к «Трактору» (16 марта) и «Сибири» (18 марта). Последний матч «регулярки» у СКА — с «Шанхайскими драконами» 20 марта. Те давно потеряли шансы на плей-офф и доигрывают сезон, обдумывая своей будущее. Непонятно, где будет играть китайская команда в следующем сезоне — на «СКА Арене» или переедет из Петербурга в Китай. Говорят, есть вариант, при котором и СКА, и «Шанхай» будут арендовать самый большой хоккейный дворец Европы, построенный на проспекте Гагарина. Руководители клубов не комментируют ситуацию на эту тему.

Кирилл Легков