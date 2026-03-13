Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $14,6 млн

Гитару одного из лидеров британской рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе за $14,6 млн. Об этом сообщил аукционный дом Christie's, передает Rolling Stone.

Фото: Johannes Eisele / AFP

Дэвид Гилмор с гитарой Fender Stratocaster, проданной на аукционе

Гитара Fender Stratocaster была продана спустя 21 минуту после начала торгов. Имя покупателя не раскрывается. На ней музыкант играл при записи всех альбомов группы с 1970 по 1983 год, включая Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall. Специалисты ожидали, что гитара будет продана за $2-3 млн.

Предыдущий рекорд установила гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна, проданная в 2020 году за $6 млн.

