КС разрешил положиться на половинку

Конституционный суд (КС) подтвердил право вернуть излишне уплаченную в бюджет сумму штрафа, если нарушитель оперативно перечислил деньги в срок, дающий право на скидку в 50%. Такое решение вынесено по жалобе компании, которой отказали в возврате половины административного штрафа, ошибочно уплаченного в полном размере. Эксперты приветствуют позицию КС, который встал на защиту предпринимателей, предотвратив двоякое толкование оспариваемых норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

КС 13 марта опубликовал постановление по жалобе ООО «Гремми-А» (управляет одним из ресторанов сети «Корчма»), поданной в ноябре 2025 года. В 2022 году компания была оштрафована по решению Савеловского райсуда Москвы за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан без патента или разрешения на работу (ч. 4 ст. 18.15 КоАП). Управление МВД по САО выявило три нарушения, направив материалы в суд. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,23 млн руб. Компания могла уплатить половину в течение 20 дней, согласно ст. 32.3 КоАП, но бухгалтер по ошибке перевела полную сумму (подробнее см. “Ъ” от 18 ноября 2025 года).

Право на скидку в течение 20 дней появилось в КоАП в 2014 году. Изначально норма вводилась для повышения платежной дисциплины среди физлиц—нарушителей ПДД. В 2022 году был введен аналогичный дисконт для компаний, совершающих административные правонарушения.

«Гремми-А» попыталась вернуть 615 тыс. руб. через МВД, но получила отказ. Суды тоже отклонили иск, указав, что компания, по сути, добровольно отказалась от скидки.

Тогда «Гремми-А» попросила КС проверить конституционность норм КоАП, Бюджетного кодекса и приказа Минфина, в которых описаны требования к возврату переплаты из бюджета. По мнению компании, применение этих норм на практике фактически не позволяет вернуть часть ошибочно уплаченных денег.

КС не нашел в оспариваемых актах противоречий Основному закону, но отметил, что в законодательстве не хватает критериев признания платежа в бюджет излишне уплаченным. Нет уточнения о возможности возврата уже уплаченных сумм штрафа, не определены и документы, подтверждающие право на возврат.

«Требования о возврате излишне уплаченной суммы разрешаются на основе различных ведомственных актов или информационных разъяснений,— отмечают в пресс-службе КС.— Отсутствие единого межведомственного подхода в отношении возврата таких платежей усугубляется существованием различных вариантов разрешения этого вопроса судами».

КС разъяснил, что переплату можно вернуть в течение 20 дней действия льготы, а если нарушителя не информировали о возможности скидки (в том числе в постановлении о привлечении к административной ответственности), то он вправе требовать возврата в течение трех лет.

Добровольная уплата полного штрафа, несмотря на льготу,— насущный вопрос, однозначная практика по которому не сформирована, отмечает юрист группы публичных споров и защиты бизнеса юрфирмы Vegas Lex Михаил Шандро. «Ситуация осложняется наличием противоречивых позиций различных госорганов,— говорит он.— Постановление КС имеет важное значение, поскольку прямо указывает, что в подобных случаях имеет место излишне уплаченный штраф, подлежащий возврату плательщику».

Несмотря на то что КС не выявил противоречия оспариваемых норм Конституции, он дал важные разъяснения для предпринимателей, отмечает соавтор жалобы и председатель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Анна Минушкина. Теперь, если компания имела право уплатить 50% штрафа, но по ошибке уплатила его полностью, она может точно заявить о возврате излишне уплаченных средств. «Ранее суды и госорганы отказывали в таких требованиях, указывая на "добровольность уплаты штрафа", несмотря на возможность заплатить меньше»,— отмечает эксперт. Госпожа Минушкина отмечает, что подобные случаи распространены в практике.

Михаил Шандро добавляет, что постановление КС касается льготы по штрафам, вынесенным по результатам контрольно-надзорных мероприятий, в связи с чем распространяется лишь на контролируемых лиц. К обычным гражданам (то есть физлицам, автовладельцам и т. д.) эта позиция КС РФ не применяется.

Иван Буранов