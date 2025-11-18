Льгота задним числом

Сохраняется ли у бизнеса право на 50-процентную льготу по административному штрафу, если компания ошибочно перечислила в бюджет всю сумму и затем попросила вернуть половину как переплату? Вопрос об этом оказался на повестке Конституционного суда РФ (КС). Суды общей юрисдикции подтвердили соблюдение условий для получения бизнесом льготы, но отказали в возврате средств из бюджета. По их мнению, компания имела право на скидку, но не воспользовалась им, уплатив штраф в полном объеме. Юристы подчеркивают важность вопроса для малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

КС принял к рассмотрению жалобу ООО «Гремми-А», которое считает неконституционным подход в практике, не позволяющий бизнесу вернуть как переплату половину уплаченного административного штрафа при наличии права на льготу. Норма, позволяющая предпринимателям заплатить лишь 50% от суммы штрафа, появилась в КоАП в 2022 году, напоминает управляющий партнер юрфирмы «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. Зампред коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов уточняет, что скидка применяется к широкому кругу правонарушений в сфере трудового, миграционного законодательства, санитарных требований, пожарной безопасности, торговли. Для получения льготы нарушение должно быть выявлено в ходе проверки, а уплатить штраф нужно в течение 20 дней с даты постановления о его наложении, объясняет он.

«Гремми-А» получила возможность воспользоваться льготой после того, как в августе 2022 года Савеловский райсуд Москвы привлек компанию к административной ответственности за три правонарушения, выявленных управлением МВД одного из московских округов. Компанию признали виновной в привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан без патента или разрешения на работу (ч. 4 ст. 18.15 КоАП), наложив штраф в общей сумме на 1,23 млн руб.

Организация имела право перечислить лишь половину этой суммы при оплате в течение 20 дней, однако бухгалтер компании по ошибке перевела в бюджет штраф в полном объеме, следует из материалов дела. На следующий день после трансакции гендиректор «Гремми-А» обратился в УВД, подав заявление о возврате 50% суммы как излишне уплаченной. Но ведомство отказало, пояснив, что по такому административному нарушению компания в принципе не может претендовать на льготу.

Уплаченному верить

«Гремми-А» обжаловала отказ в Головинском райсуде Москвы. Суд признал, что скидка на это правонарушение распространяется и все условия для ее получения компания выполнила, но сама же добровольно отказалась от получения преференции, уплатив штраф в полном объеме. Апелляция и кассация оставили решение в силе, отметив, что постановления о привлечении «Гремми-А» к ответственности на 1,23 млн руб. отменены или изменены не были, поэтому оснований для возврата денег из бюджета нет. По мнению судов, в случае уплаты свыше 50%, но не более 100% суммы штрафа в 20-дневный срок со дня его наложения возврат средств не осуществляется. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра.

Исчерпав все средства правовой защиты в судах общей юрисдикции, «Гремми-А» обратилась в КС за проверкой конституционности норм КоАП, Бюджетного кодекса и приказа Минфина о требованиях к возврату излишне уплаченных платежей, регулирующих эту ситуацию. Соавтор жалобы в КС старший юрист коллегии адвокатов «Минушкина и партнеры» Фатима Зангиева указывает, что «на протяжении всего периода рассмотрения вопроса позиция компании оставалась неизменной, однако она расходилась с выводами госоргана и судов».

В заявлении отмечается, что проблема носит системный характер: суды массово отказывают бизнесу, имеющему право на скидку, в возврате переплаченных сумм по административным штрафам, а в приказе Минфина есть положения, которые ограничивают право на возврат ошибочно уплаченных средств. «Гремми-А» также ссылается на конституционно-правовые дефекты регулирования, считая, что оспариваемые нормы не обеспечивают правовую определенность, соразмерность ограничения прав, равенство всех перед законом и судом, право на судебную защиту, гарантированные Конституцией РФ. Причем переплате, говорится в жалобе, способствуют сами госорганы, которые «не разъясняют в постановлении о привлечении к административной ответственности» право на уплату половины суммы в определенные сроки.

«Право существует, но не защищается»

Управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов указывает, что введенная преференция по административным нарушениям в сфере предпринимательской деятельности и надзора имеет большое значение для малого бизнеса. Он признает проблемы с разъяснением права на льготу, что «создает информационную неопределенность». Даниил Черных-Аипов обращает внимание, что ст. 40.1 Бюджетного кодекса позволяет вернуть по заявлению излишне уплаченную сумму, но суды, опираясь на приказ Минфина, отказывают в возврате, хотя подзаконный акт не может ограничивать нормы кодекса.

Господин Варшавский считает ошибочной позицию судов, так как предприниматель, уплачивая штраф в 20-дневный, а не 60-дневный срок, «совершенно очевидно преследует цель получить льготу». В судебных решениях есть и внутренние противоречия, продолжает господин Черных-Аипов: «Признав право на льготу, суды отказали в возврате, поскольку компания добровольно не воспользовалась преференцией. Это создает парадокс: право существует, но не защищается, что противоречит положениям Конституции РФ».

С одной стороны, льгота нацелена на либерализацию контрольно-надзорной деятельности с целью поощрения добросовестного поведения предпринимателей, рассуждает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Но, с другой, продолжает юрист, обязанность по уплате штрафа — это санкция за нарушение правопорядка, к которой не могут применяться гражданско-правовые механизмы возврата излишне уплаченного. То есть ответ на вопрос может крыться в правовой природе предоставляемой льготы, полагает он. В 2023 году КС разъяснял, что добровольная уплата административного штрафа в сроки, позволяющие получить льготу, еще не означает признание вины в совершении административного правонарушения. Теперь же КС может сформировать универсальную позицию в отношении тех мер, которые вводят ряд послаблений для предпринимателей в рамках налоговых и контрольных мероприятий, прогнозирует господин Брикульский. Разъяснения КС по льготе «жизненно необходимы для бизнеса, особенно в сложившихся экономических условиях», уверен Даниил Черных-Аипов.

Ян Назаренко, Анна Занина