Росстат отчитался о новом историческом минимуме по уровню бедности

В России численность населения с доходами ниже границы бедности в 2025 году составила 9,8 млн человек, или 6,7% населения. Это следует из предварительных подсчетов Росстата. По данным ведомства, это — новый исторический минимум.

«На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и доходов от собственности»,— сообщили в Росстате (цитата по «РИА Новости»). В документе отмечается, что данные представлены без учета статистики по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

Граница бедности рассчитывается как стоимость потребительской корзины на человека в четвертом квартале 2020 года (11 329 руб.), индексированная на накопленную с тех пор инфляцию. Предыдущий минимум по этому показателю был установлен в 2024 году на уровне 7,1%, или 10,3 млн человек. Согласно данным Росстата, в четвертом квартале граница бедности составила 17 146 руб. За ее пределами находились 7 млн человек, или 4,8% населения.

Президент России Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в России к 2036 году до 5%. Отметку в менее чем 7% президент поручил достичь к 2030 году. Владимир Путин отмечал, что повышение зарплат позитивно сказывается на внутреннем спросе, развитии собственных производств и сфере услуг.