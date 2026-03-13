В Свердловской области закончились холода

Весна с преобладанием значительных дневных оттепелей и околонулевых температур по ночам началась в Свердловской области — холода закончились, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня, днем 13 марта, в Екатеринбурге ожидается +6°..+8°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с. В субботу ночью +1°, днем +8° и облачно, в воскресенье — ночью +1°, днем +11° с переменной облачностью. На следующей неделе ночная температура будет не ниже -1°.

Последние зимние морозы в Екатеринбурге были 9 марта. Этот день стал самым холодным днем этого месяца, как минимум, за 145 лет наблюдений — среднесуточная температура опустилась до -22,4°, что ниже нормы на 17,3°.

Ирина Пичурина