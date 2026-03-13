Почти 300 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан с 28 февраля

294 россиян эвакуировали из Ирана через границу с Азербайджаном c момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Всего с 28 февраля из Ирана в Азербайджан прибыли 2,3 тыс. человек. Из них 403 — азербайджанцы, остальные — иностранцы.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока завершится к 15 марта. На момент начала военной операции США и Израиля против Ирана в регионе находились около 50 тыс. россиян.