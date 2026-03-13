Двое крымчан получили 16 и 18 лет строгого режима по делу о госизмене

Двух крымчан приговорили к 16 и 18 годам строгого режима по обвинению в пособничестве украинским спецслужбам и передаче секретной информации о дислокации военных кораблей. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

По версии суда, 51-летний житель Симферополя, являясь противником спецоперации, был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Как утверждало обвинение, куратор поручил мужчине извлечь из тайника коробку с четырьмя сим-картами крымских мобильных операторов, две из которых он, согласно указаниям, скрыл в оборудованном им тайнике в другом городе — Бахчисарае.

Оставшиеся сим-карты обвиняемый хранил по месту жительства в Симферополе. Утверждалось, что за выполнение задания ему перечислили на банковскую карту 4 тыс. руб. Мужчину задержали сотрудники ФСБ, возбудив против него уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

В рамках похожего дела Верховный суд РК приговорил к 18 годам в колонии строгого режима ранее судимого за вождение авто в нетрезвом виде жителя Ялты. 32-летний мужчина также являлся противником СВО и был завербован украинскими спецслужбами в середине 2023 года. По заданию кураторов он снимал на видео и зарисовывал схемы размещения военных кораблей в Севастополе и передавал эту информацию разведке ВСУ.

Напомним, в прошлом году в Севастополе по делу о государственной измене к 12 годам в колонии приговорили мать и дочь из Севастополя Викторию и Александру Стрилец. Согласно судебным материалам, они передавали фотографии российских военных объектов украинской разведке.

Александр Дремлюгин, Симферополь