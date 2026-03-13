Топ-менеджера «Атомстройэкспорта» обвинили во взятке от подрядчика Белоярской АЭС

Силовики задержали вице-президента по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Николая Виханского, сообщил «Ъ». Ранее он был директором проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. 12 марта Басманный районный суд Москвы арестовал господина Виханского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СКР 10 марта. В даче взяток обвинили генерального директора «Ремонтно-строительной группы» («РСГ») Григория Фрича. В деле также фигурируют коммерческий управляющий РСГ Денис Прохоров и глава проектного офиса по внедрению и оптимизации процессов «Атомстройэкспорта» Михаил Гуляков. Им инкриминируют посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в марте 2025 года господин Виханский предложил гендиректору «Ремонтно-строительной группы» (РСГ) Григорию Фричу поучаствовать в аукционе на строительно-монтажные работы пятого энергоблока Белоярской АЭС. Чистая прибыль по контракту оценивалась в 400 млн руб. Следователи считают, что Николай Виханский пообещал за взятку признать «РСГ» победителем аукциона и заключить с ней контракт. В результате господин Фрич передал ему 200 млн руб., а между «Атомстройэкспортом» и «Ремонтно-строительной группой» был заключен контракт на 2,09 млрд руб.

«Атомстройэкспорт» входит в госкорпорацию «Росатом», выступает генеральным подрядчиком при строительстве атомных электростанций, координирует работу подрядчиков и поставщиков и вводит энергоблоки в эксплуатацию.

В управлении коммуникаций Белоярской АЭС сообщили, что фигуранты не являются сотрудниками станции. «Мы действуем строго в рамках законодательства РФ и при необходимости окажем содействие правоохранительным органам», — заявили в управлении.

В ГСК «Реформа», в которую входит «РСГ», заявили «Ъ-Урал», что придерживаются принципов прозрачности и законности в своей деятельности. «Мы активно сотрудничаем со следственными органами и готовы предоставить всю необходимую информацию для объективного расследования. Группа компаний работает в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед партнерами»,- говорится в сообщении компании.

Полина Бабинцева