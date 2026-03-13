Вице-президента «Атомстройэкспорта» обвинили в получении взяток

Как стало известно «Ъ», силовики задержали вице-президента по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Николая Виханского. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. 12 марта Басманный районный суд Москвы арестовал господина Виханского.

Уголовное дело возбудило Главное следственное управление СКР 10 марта. В даче взяток обвинили генерального директора «Ремонтно-строительной группы» («РСГ») Григория Фрича. Также фигурантами проходят коммерческий управляющий «РСГ» Денис Прохоров и глава проектного офиса по внедрению и оптимизации процессов управления сооружениями «Атомстройэкспорта» Михаил Гуляков. Им вменили посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в марте 2025 года господин Виханский предложил гендиректору «РСГ» поучаствовать в аукционе на право участвовать в строительно-монтажных работах на объектах пятого энергоблока Белоярской АЭС. Чистая прибыль по контракту оценивалась в 400 млн руб. Следователи сочли, что вице-президент «Атомстройэкспорта» пообещал за взятку признать группу победителем и заключить с ней контракт. В результате господин Фрич передал ему 200 млн руб., а с «РСГ» заключили контракт на 2,09 млрд руб.

«Атомстройэкспорт» входит в госкорпорацию «Росатом» и выступает генеральным подрядчиком при строительстве атомных электростанций. Компания занимается проектированием сооружений, вводит энергоблоки в работу и также координирует деятельность подрядчиков и поставщиков. Николай Виханский был директором проекта по сооружению пятого энергоблока Белоярской АЭС.

В управлении коммуникаций Белоярской АЭС сообщили «Ъ», что фигуранты не являются сотрудниками электростанции. «Мы всегда действуем в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и в случае необходимости окажем все требуемое содействие правоохранительным органам»,— заявили в управлении.

Никита Черненко