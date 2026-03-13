Bloomberg узнал о планах Трампа сделать Кубу финансово зависимой от США
Президент США Дональд Трамп хочет использовать экономическое давление, чтобы сделать Кубу финансово зависимой от Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, цель американского президента — сменить руководство на Кубе.
Дональд Трамп и его сторонники обвиняют президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в разрушении экономики республики, поясняет собеседник Bloomberg. По его словам, администрация США считает, что действующий президент не способен осуществить политические и экономические преобразования на Кубе.
13 марта Мигель Диас-Канель сообщил, что Куба ведет переговоры с правительством США из-за экономического кризиса в островном государстве. После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро поставки венесуэльской нефти на Кубу были прерваны. Позже президент США подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. На острове возник дефицит топлива и перебои с электроэнергией.