Число частных инвесторов в Воронежской области за месяц выросло на 1%

За февраль 2026 года количество жителей Воронежской области, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось на 5,8 тыс. человек. Рост составил 1% по сравнению с январем. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Общее число инвесторов регионе достигло 575,6 тыс. — практически каждый четвертый житель. По этому показателю Воронежская продолжает занимать 20-е место в России, как и несколькими месяцами ранее.

В феврале около 40,7 тыс. частных инвесторов из Воронежской области совершали операции на фондовом рынке Мосбиржи, сообщили в ее пресс-службе. Всего количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями региона, достигло 82,9 тыс.

По всей России число граждан с брокерскими счетами к концу февраля превысило 40,6 млн, ими открыто 77,5 млн счетов.

