На 6,3 тысячи выросло число частных инвесторов в Воронежской области за месяц

За октябрь в Воронежской области число частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло на 6,3 тыс. Их общее количество составило 551 тыс. По этому показателю регион продолжает занимать 20-е место в России. Об этом сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

Более 39,8 тыс. частных инвесторов из Воронежской области совершали операции на фондовом рынке Мосбиржи в октябре. Всего количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями региона, достигло 82,5 тыс.

За сентябрь брокерские счета на Московской бирже открыли 4,5 тыс. воронежских частных инвесторов.

Кабира Гасанова