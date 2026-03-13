Прокуратура взыскала с экс-замглавы Новониколаевского района 10 млн рублей

Волгоградский областной суд подтвердил законность взыскания с бывшего заместителя главы Новониколаевского района Сергея Белова более 10,5 млн руб. Решение завершило спор о происхождении средств, полученных чиновником при совмещении государственной службы с юридической деятельностью.

Прокуратура установила, что господин Белов, находясь на должности в администрации, проживал в Волгограде и через компанию своего брата оказывал платные юридические услуги. При этом он не выполнял свои обязанности в районе. Доходы от этой деятельности, по данным надзорного органа, значительно превышали официальную зарплату муниципального служащего.

В декабре 2025 года Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение в пользу прокуратуры. Суд счел недоказанными утверждения Сергея Белова и его супруги Екатерины о том, что суммы на их счетах были подарками или доходом от ее бизнеса. В результате суд обязал супругов солидарно взыскать 10,5 млн руб. в доход государства.

Белов обжаловал решение в вышестоящую инстанцию, но Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения и оставил первоначальное постановление без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.

В отношении Сергея Белова также возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О его процессуальном статусе и избранной мере пресечения не сообщается.

Никита Маркелов