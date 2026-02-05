Экс-начальник управления нижегородского минграда пойдет под суд по делу о взятке
Бывший руководитель управления градразвития агломерации в минграде Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 5 февраля.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как полагает следствие, в 2024 году она получила 500 тыс. руб. за предоставление организации земельного участка без торгов для строительства завода.
По информации с сайта минграда, указанную должность занимала в то время Анастасия Иванова.
В областной прокуратуре добавили, что взятку фигурантка получила через посредника. В отношении него дело выделено в отдельное производство.