Экс-начальник управления нижегородского минграда пойдет под суд по делу о взятке

Бывший руководитель управления градразвития агломерации в минграде Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР 5 февраля.

Как полагает следствие, в 2024 году она получила 500 тыс. руб. за предоставление организации земельного участка без торгов для строительства завода.

По информации с сайта минграда, указанную должность занимала в то время Анастасия Иванова.

В областной прокуратуре добавили, что взятку фигурантка получила через посредника. В отношении него дело выделено в отдельное производство.

Галина Шамберина