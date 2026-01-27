Прокуроры пришли к печатному станку

“Ъ” стали известны подробности иска Генпрокуратуры, которая просит в судебном порядке аннулировать сделку по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"» — лидера рынка полиграфической продукции России и стран СНГ. Как установил надзор, после начала СВО бенефициары компании, резиденты Великобритании гражданин Казахстана Серей Ким и россиянин Александр Тимохин, сделали это, чтобы вывести активы предприятия (оцениваются в 1,7 млрд руб.) за рубеж. При этом продажа компании была осуществлена за счет ее же собственных средств.

Как следует из иска Генпрокуратуры, поданного в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в ходе надзорных мероприятий прокуроры обратили внимание на ООО «Типография "Печатня"», которое работает в Санкт-Петербурге с 2000 года. Компания является лидером рынка полиграфической продукции России и стран СНГ, реализует полный цикл по изготовлению картонной упаковки, самоклеящихся этикеток, инструкций, используемых производителями фармацевтической, пищевой и парфюмерной продукции. Стоимость ее активов составляет 1,7 млрд руб., ежегодная выручка — 9,2 млрд руб., а чистая прибыль — 2,2 млрд руб.

Контролирующими лицами и бенефициарными владельцами ООО являются резиденты Великобритании — уроженец и гражданин Казахстана Сергей Ким, а также россиянин Александр Тимохин. Последний — бывший владелец Заубер-банка, который сейчас проходит процедуру ликвидации в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Надзор выяснил, что управление ООО «Типография "Печатня"» господа Ким и Тимохин в России осуществляют через офшорную компанию Werdelia Holdings Limited, зарегистрированную в Белизе. А их доверенным лицом выступает гендиректор вышеназванного общества Ирина Руденя.

В 2016–2017 годах 100% долей ООО «Типография "Печатня"» принадлежало господину Тимохину, а с 2017 по 2021 год — офшорной компании «УайОуОу Девелопмент Лтд» (Белиз), единоличным бенефициарным владельцем которой являлся он же. «В результате выхода "УайОуОу Девелопмент Лтд" из состава участников единоличным владельцем типографии с 1 сентября 2021 года стала компания "Верделиа Холдингс Лимитед", контролируемая Кимом и Тимохиным»,— говорится в иске.

В нем отмечается, что после начала СВО господа Ким и Тимохин «отказались от законопослушной экономической деятельности в России». В условиях принятых недружественными странами санкций против России власти РФ приняли ответные меры, в частности, запретив вывод за рубеж более 10 млн руб., полученных при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью. Резидентам недружественных стран разрешили проводить сделки с долями в российских обществах только после согласования их с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

«Однако Ким и Тимохин, являясь резидентами Великобритании, решили скрыть свое бенефициарное владение ООО "Типография «Печатня»" и в обход специальных экономических мер в ущерб национальной безопасности Российской Федерации вывести финансовые активы общества за границу, после чего направить их на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран»,— отмечается в исковом заявлении.

Для этого они обеспечили заключение 4 декабря 2023 года подконтрольной им офшорной компанией «Верделиа Холдингс Лимитед» договора купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"» в пользу генерального директора общества Ирины Рудени.

Истинной целью сделки, по мнению надзора, был вывод капитала общества за рубеж: вначале в офшорную юрисдикцию в Белизе, а далее — в Швейцарию, Великобританию и другие страны.

Согласно договору, цена сделки составила 5,5 млрд руб. Часть суммы — 1,1 млрд руб.— покупатель должен был выплатить в течение 90 дней, а оставшуюся — в течение восьми лет по 550 млн руб. в год. Как говорится в иске, оплату по договору госпожа Руденя фактически осуществила за счет средств самого ООО «Типография "Печатня"», для чего она обеспечила выдачу обществом себе самой займа в размере 1,1 млрд руб.

Полученные деньги конвертировали в доллары и перевели на счет компании «Верделиа Холдингс Лимитед» в швейцарском банке. В целях обеспечения контроля над ООО «Типография "Печатня"» господа Ким и Тимохин предусмотрели в договоре, что 100% долей общества до момента полной оплаты цены находятся в залоге у продавца.

По мнению прокуратуры, в связи с нарушением российского законодательства вышеназванная сделка должна быть признана ничтожной, поскольку «направлена на подрыв национальной безопасности государства и причинение прямого ущерба экономике России путем скрытного от контролирующих органов вывода финансовых активов в недружественную юрисдикцию». Истец просит признать ее недействительной, применив последствия недействительности ничтожной сделки: взыскать в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО «Типография "Печатня"», а также с компании «Верделиа Холдингс Лимитед», Сергея Кима и Александра Тимохина 1,1 млрд руб., полученных в счет оплаты 100% долей в уставном капитале общества.

По ходатайству прокуратуры суд уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета ответчиков — компании «Верделиа Холдингс Лимитед», Сергея Кима, Александра Тимохина и Ирины Рудени. Последней погранслужба ФСБ по требованию истца запретила выезд за пределы России. Также арестованы счета ООО «Типография "Печатня"», что, впрочем, не должно коснуться производственной деятельности компании и расчетов с поставщиками. Оперативно получить комментарии ответчиков “Ъ” не удалось.

Мария Локотецкая