Два человека ранены из-за удара БПЛА по курскому Рыльску

Беспилотник ВСУ атаковал Рыльск Курской области. В результате пострадали 52-летний мужчина и 48-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У мужчины диагностировали осколочное непроникающее ранение головы и акубаротравму, у женщины — осколочное ранение головы, плеча и акубаротравму. Обоим оказали медпомощь, от госпитализации отказались.

Накануне в результате атак ВСУ в Кореневском районе Курской области пострадал 60-летний сотрудник молочной фермы. Его доставили в больницу.

Алина Морозова