С 9:00 12 марта до 7:00 13 марта над Курской областью сбили 62 беспилотника различного типа. Также зафиксировано десять сбросов взрывных устройств и 96 артиллерийских обстрелов. В результате пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В результате атак в селе Толпино Кореневского района пострадал сотрудник молочной фермы. 60-летний мужчина получил осколочные ранения левой руки и ноги, минно-взрывную травму и огнестрельное ранение головы. Его доставили в областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, в деревне Гирьи Беловского района повреждена крыша и посечена стена частного дома. В селе Щеголек горел частный дом.

Сутками ранее при ударах ВСУ по Курской области погиб 40-летний волонтер из Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море). 40-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Алина Морозова