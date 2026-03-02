Капремонт Южного подъезда к орловскому Мценску оценили почти в 650 млн рублей

Казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик» объявило конкурс по отбору подрядчика для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к городу Мценск». Начальная цена контракта составляет 646 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета.

Работы запланированы на участке км 0+000 — км 3+830 в границах автодороги с 0+000 по 6+270. То есть его протяженность составит почти 4 км. Проект предусматривает реконструкцию дорожной одежды, ремонт искусственных сооружений, установку барьерных и металлических ограждений, монтаж освещения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки термопластиком.

Реализация осуществляется в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также регионального проекта с аналогичным названием в Орловской области.

Согласно документации, начало работ намечено на 1 мая этого года, завершение — на 23 ноября 2027 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта. Подведение итогов запланировано на 23 марта.

В 2024 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что победителем предыдущего конкурса на капитальный ремонт этой дороги стала краснодарская компания «Дорснаб». Контракт был заключен по начальной цене 147,5 млн руб.

Какие новые технологии используют в дорожных проектах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова