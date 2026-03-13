«Битва» с «Грешниками»

Вечером в воскресенье, 15 марта (в ночь на понедельник по московскому времени), в Лос-Анджелесе пройдет 98-я церемония вручения премий «Оскар». Финальный раунд голосования американских киноакадемиков закончился 5 марта, и подсчет бюллетеней скоро будет завершен. Прогнозы в основных номинациях взвешивает Юлия Шагельман.

Фото: Barbara Munker / picture alliance / Getty Images Процедуру голосования киноакадемиков в этом году попробовали сделать особенно чистой

Предстоящая раздача «Оскаров» имеет несколько важных отличий от всех предыдущих. Главное из них — то, что теперь члены Киноакадемии (их примерно 11 тыс. человек) обязаны посмотреть все фильмы-претенденты в той категории, в которой собираются голосовать. Это правило кажется очевидным, но, как ни парадоксально, вплоть до этого года оно не было закреплено официально, что позволяло академикам голосовать не глядя: по дружбе, вражде или просто наугад. Теперь же они должны отмечать все просмотренные фильмы на специальной стриминговой платформе для академиков (или предъявлять доказательства того, что какие-то картины были посмотрены при других обстоятельствах). Конечно, новое правило все равно в большой степени опирается на честность, и его легко можно обойти, просто соврав. Однако будем надеяться, что в этот раз академики все-таки будут голосовать не только сердцем.

Фото: Атмосфера кино «Марти Великолепный»

Лучший фильм Номинанты: «F1» (продюсеры Чед Оман, Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Джозеф Косински, Джерри Брукхаймер)

(продюсеры Чед Оман, Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Джозеф Косински, Джерри Брукхаймер) «Битва за битвой» (продюсеры Адам Сомнер, Сара Мерфи, Пол Томас Андерсон)

(продюсеры Адам Сомнер, Сара Мерфи, Пол Томас Андерсон) «Бугония» (продюсеры Эд Гвини, Эндрю Лоу, Йоргос Лантимос, Эмма Стоун, Ларс Кнудсен)

(продюсеры Эд Гвини, Эндрю Лоу, Йоргос Лантимос, Эмма Стоун, Ларс Кнудсен) «Грешники» (продюсеры Зинзи Куглер, Сев Оганян, Райан Куглер)

(продюсеры Зинзи Куглер, Сев Оганян, Райан Куглер) «Марти Великолепный» (продюсеры Эли Буш, Рональд Бронштейн, Джош Сэфди, Энтони Катагас, Тимоти Шаламе)

(продюсеры Эли Буш, Рональд Бронштейн, Джош Сэфди, Энтони Катагас, Тимоти Шаламе) «Секретный агент» (продюсер Эмили Лекло)

(продюсер Эмили Лекло) «Сентиментальная ценность» (продюсеры Мария Экерховд, Андреа Берентсен Оттмар)

(продюсеры Мария Экерховд, Андреа Берентсен Оттмар) «Сны поездов» (продюсеры Марисса Макмэн, Тедди Шварцман, Уилл Яновиц, Эшли Шлэйфер, Майкл Хэймлер)

(продюсеры Марисса Макмэн, Тедди Шварцман, Уилл Яновиц, Эшли Шлэйфер, Майкл Хэймлер) «Франкенштейн» (продюсеры Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дэй, Скотт Стубер)

(продюсеры Гильермо дель Торо, Дж. Майлз Дэй, Скотт Стубер) «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» (Лиза Маршалл, Пиппа Харрис, Николас Гонда, Стивен Спилберг, Сэм Мендес) Несмотря на то что с 2022 года в номинации «Лучший фильм» выдвигаются десять претендентов, всем профессионалам и любителям оскаровских интриг понятно, что пристального внимания обычно заслуживают два-три из них. Очевидно, что спортивная драма о гонках «F1» представляет в десятке категорию блокбастеров для широкой публики (она и заняла в прошлом году девятое место по мировым кассовым сборам — чуть больше $633 млн) и всерьез не рассматривается. Меланхоличные «Сны поездов» занимают нишу «маленького инди-фильма, который смог» — четыре номинации для него уже победа. Бразильский «Секретный агент» и норвежская «Сентиментальная ценность» демонстрируют широкую географию «Оскара», но основное поле их битвы — номинация за лучший иностранный фильм. «Франкенштейн» трижды оскароносного Гильермо дель Торо стал скорее разочарованием, но обещает добрать свое в «технических номинациях» (за костюмы, грим и прически, возможно, еще и за работу художника-постановщика). «Бугония» — картина небезынтересная, но номинирована, кажется, скорее по большой любви академиков к ее главной звезде Эмме Стоун. «Хамнет» начал гонку с «Золотого глобуса» за лучшую драму, но на этом его счастливая полоса и закончилась, если не считать утешительной премии BAFTA за лучший британский фильм. «Марти Великолепный», несмотря на массированную маркетинговую кампанию, и вовсе оказался аутсайдером наградного сезона. Основная же интрига сезона развернулась вокруг противостояния «Грешников», которые установили оскаровский рекорд, получив 16 номинаций — самое большое количество за всю историю премии,— и «Битвы за битвой», отстающей на три номинации. Статистика наградной гонки на стороне «Битвы…», которая собрала полную корзинку призов: премию «Выбор критиков» (Critics’ Choice Awards), «Золотой глобус» за лучшую комедию или мюзикл, премию BAFTA и награды основных голливудских гильдий: продюсеров (PGA), режиссеров (DGA), монтажеров (ACE) и сценаристов (WGA). В свою очередь, «Грешники» получили главную награду Гильдии киноактеров (SAG) — за лучший актерский ансамбль. Она считается надежным индикатором «Оскара», но на деле за 31 год существования этой премии ее выбор главного лауреата совпал с академией всего 15 раз. Фильм также поделил с главным конкурентом награды ACE и WGA и вообще рванул вперед под конец гонки. Шансы «Битвы…» на главную кинонаграду года выглядят более надежными, хотя нынешний сезон был богат на сюрпризы, и, возможно, они еще не закончились.

Фото: Русский Репортаж «Простая случайность»

Лучший иностранный фильм Номинанты: «Голос Хинд Раджаб» (Тунис)

(Тунис) «Простая случайность» (Франция)

(Франция) «Секретный агент» (Бразилия)

(Бразилия) «Сентиментальная ценность» (Норвегия)

(Норвегия) «Сират» (Испания) В отличие от номинации «Лучший фильм» в разделе для иностранцев на этом «Оскаре» один явный фаворит, и это «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Если в остальных категориях конкурируют друг с другом высказывания на злобу дня, то здесь и поколенческие травмы, порожденные бразильской военной диктатурой, и палестино-израильский конфликт, не дающий спокойно спать тунисским кинематографистам, и иранские политзаключенные, снять кино о которых можно только в Европе, и испанская фантазия о начале Третьей мировой — все это, насколько можно судить, пропустит вперед историю о простых и понятных семейных ценностях на фоне прекрасного Осло. «Секретный агент», правда, дышит в спину лидеру, но сдается, что этот фильм для академиков все же слишком специфичен.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

Лучший режиссер Номинанты: Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

(«Марти Великолепный») Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»

(«Сентиментальная ценность» Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

(«Битва за битвой») Райан Куглер («Грешники»)

(«Грешники») Хлоя Чжао («Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”») Режиссерская категория в этом году получилась одной из самых предсказуемых. Неоспоримым фаворитом здесь выступает Пол Томас Андерсон, в чьей копилке уже собраны «Выбор критиков», «Золотой глобус», премия BAFTA, а главное — приз от его собственной гильдии, DGA, многие члены которой также входят в состав Киноакадемии. Поэтому, даже если «Грешников» вынесет в победители волна любви со стороны определенной части Голливуда и грамотно разыгранная расовая карта, Андерсону его четвертая номинация за режиссуру должна наконец принести заслуженную победу.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)

Лучшая мужская роль Номинанты: Вагнер Моура («Секретный агент»)

(«Секретный агент») Итан Хоук («Голубая луна»)

(«Голубая луна») Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)

(«Битва за битвой») Майкл Б. Джордан («Грешники»)

(«Грешники») Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») В начале сезона большинству экспертов казалась, что главными претендентами на «Оскар» за мужскую роль первого плана станут Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе. Первый, пожалуй, последняя кинозвезда классического голливудского покроя, обладатель одного «Оскара» и пяти бесплодных номинаций (в этом году он номинируется в седьмой раз). Второй — самая яркая звезда своего поколения и нового, соцсетевого формата, у которого за плечами две номинации (нынешняя — третья) и непоколебимая вера в себя. Шаламе сразу набрал преимущество, получив премию «Выбор критиков» и «Золотой глобус» как лучший актер в комедии или мюзикле. Но затем удача начала ему изменять. Премию BAFTA, к всеобщему удивлению, забрал британский актер Роберт Арамайо. Приз Гильдии киноактеров, который теперь называется Actor Award, почти так же неожиданно получил Майкл Б. Джордан, который до той поры занимал в гонке второе место. На «Оскарах» против Шаламе будет играть то обстоятельство, что «Марти Великолепный» вряд ли получит хоть одну награду в других категориях: победить при таком условии пока удалось только пяти актерам, в последний раз — Уиллу Смиту в 2021 году. Джордан же получил невероятную поддержку в индустрии после того, как на церемонии BAFTA человек с синдромом Туретта невольно назвал его страшным словом «nigger» (этот взрыв толерантности не помешал практически затравить «виновника», не отвечающего за свои речевые тики). Неприятный инцидент случился аккурат перед началом последнего тура оскаровского голосования, что может сыграть Джордану на руку. Что до Ди Каприо, то он, кажется, превратился в полного аутсайдера, расположившись где-то рядом с Итаном Хоуком, который изначально спокойно сидел на обочине забега. Однако некоторые прогнозисты до сих пор верят в то, что Вагнер Моура, получивший «Глобус» как лучший актер в драме, но не номинированный ни на премию BAFTA, ни на Actor Award, может оказаться джокером в оскаровской колоде. Ситуация, видимо, прояснится уже только на церемонии.

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Эмма Стоун («Бугония»)

Лучшая женская роль Номинантки: Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”»)

(«Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”») Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

(«Я бы тебя пнула, если бы могла») Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)

(«Мелодия их мечты») Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»)

(«Сентиментальная ценность») Эмма Стоун («Бугония») Еще одна номинация этого года, в которой не ожидается никаких сюрпризов. Джесси Бакли, преувеличенно экспрессивно сыгравшая в «Хамнете» скорбящую мать (она же — супруга Уильяма Шекспира), получила за свою работу премию «Выбор критиков», «Золотой глобус» как лучшая актриса в драме, премию BAFTA и Actor Award. Такой «флеш-рояль» уже не смогут перебить ни Бирн с ее «Глобусом» лучшей актрисе в комедии или мюзикле, ни Хадсон, сыгравшая в картине, как будто принесенной на машине времени из 1986 года, ни все еще плохо знакомая академикам норвежка Реинсве, ни даже их любимица Стоун.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

Лучшая мужская роль второго плана Номинанты: Бенисио дель Торо («Битва за битвой»)

(«Битва за битвой») Делрой Линдо («Грешники»)

(«Грешники») Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)

(«Франкенштейн») Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

(«Сентиментальная ценность») Шон Пенн («Битва за битвой») Надо признать, что в актерских номинациях, кроме одной — за лучшую женскую роль, за пару дней до церемонии все еще царит полный хаос. Среди мужчин, выступивших на втором плане, изначальным фаворитом считался Стеллан Скарсгард, даже несмотря на удивительную флуктуацию в виде премии «Выбор критиков», доставшейся Джейкобу Элорди, за которого во «Франкенштейне» играют тонны пластического грима. На «Золотом глобусе» заслуженный шведский артист получил реванш, но на церемонии BAFTA вперед внезапно вырвался Шон Пенн, который даже не явился за своей наградой. Еще больше его ставки подняла премия Actor Award, которую блистательно отсутствующему лауреату снова пришлось передавать через вторые руки. И это несмотря на то, что номинировать двух актеров из одного фильма в той же категории считается плохой стратегией. Правда, стоит учесть, что на награды SAG Скарсгард не номинировался, так как он не состоит в этом профсоюзе. Поэтому у него еще остается шанс на «Оскар», как и у Делроя Линдо, который тоже стал «жертвой» происшествия с синдромом Туретта, и коллеги могут решить его поддержать.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Тияна Тейлор («Битва за битвой»)

Лучшая женская роль второго плана Номинантки: Вунми Мосаку («Грешники»)

(«Грешники») Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)

(«Сентиментальная ценность») Тияна Тейлор («Битва за битвой»)

(«Битва за битвой») Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

(«Сентиментальная ценность») Эми Мэдиган («Орудия») А вот в номинации за женскую роль второго плана плохая примета — номинировать актрис из одного фильма на одну награду — кажется, действительно работает. Эль Фаннинг и Инга Ибсдоттер Лиллеос, показавшая, пожалуй, действительно лучшую игру прошлого года, даже не рассматриваются как серьезные претендентки. Среди остальных их товарок по номинации оскаровские маркеры размазались тонким слоем. У Тияны Тейлор есть «Золотой глобус», у Вунми Мосаку — премия BAFTA, у Эми Мэдиган — «Выбор критиков» и самый весомый в этом контексте приз Actor Award. В ее пользу также может сыграть опыт — ей, в отличие от молодых конкуренток, уже 75 — и то, что нынешняя номинация для нее вторая, а первая, в 1986 году, наградой не увенчалась. Тем не менее это еще одна категория, где все прояснится не раньше 15 марта.

Фото: Australian Government, British Columbia Film Commission, Warner Bros. «Грешники»

Лучший оригинальный сценарий Номинанты: «Голубая луна» (Роберт Каплоу)

(Роберт Каплоу) «Грешники» (Райан Куглер)

(Райан Куглер) «Марти Великолепный» (Рональд Бронштейн и Джош Сэфди)

(Рональд Бронштейн и Джош Сэфди) «Простая случайность» (Джафар Панахи совместно с Надером Севаром, Шадмером Растином и Мехди Махмудяном)

(Джафар Панахи совместно с Надером Севаром, Шадмером Растином и Мехди Махмудяном) «Сентиментальная ценность» (Эскиль Вогт и Йоаким Триер)

Фото: Netflix «Франкенштейн»

Лучший адаптированный сценарий Номинанты: «Битва за битвой» (Пол Томас Андерсон)

(Пол Томас Андерсон) «Бугония» (Уилл Трейси)

(Уилл Трейси) «Сны поездов» (Клинт Бентли и Грег Куидар)

(Клинт Бентли и Грег Куидар) «Франкенштейн» (Гильермо дель Торо)

(Гильермо дель Торо) «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» (Хлоя Чжао и Мэгги О’Фаррелл) В сценарных номинациях неожиданностей на первый взгляд не предвидится: здесь у академиков есть редкая возможность взять и поделить награды так, чтобы никого не обидеть. А именно отдать «Оскар» за лучший оригинальный сценарий Райану Куглеру, а за адаптированный — Полу Томасу Андерсону, как это уже сделали Гильдия сценаристов и BAFTA (у Андерсона есть еще и «Золотой глобус»). С другой стороны, на «Оскар» в этих категориях выдвинуты также иностранцы, не номинированные гильдией,— Джафар Панахи и Йоаким Триер со своим соавтором. Возможно, в их пользу качнут весы академики—не американцы: не надо забывать, что есть и такие. Кроме того, иногда случается, что приз за сценарий становится утешительным для картин, которым больше ничего не достается — в таком случае небольшой шанс есть и у «Снов поездов» или «Марти Великолепного».

Фото: ПроДубляж «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”»

Лучший кастинг Номинанты: «Битва за битвой» (Кассандра Кулукундис)

(Кассандра Кулукундис) «Грешники» (Франсин Майслер)

(Франсин Майслер) «Марти Великолепный» (Дженнифер Вендитти)

(Дженнифер Вендитти) «Секретный агент» (Габриэль Домингеш)

(Габриэль Домингеш) «Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» (Нина Голд) Еще одно нововведение 2026 года — номинация за лучший кастинг. Таким образом, общее количество оскаровских номинаций увеличилось до двадцати четырех. У новой категории, естественно, пока нет статистики и четких индикаторов, по которым можно было бы предсказать победителя. Единственная важная премия, служащая барометром «Оскара»,— BAFTA, где номинация за кастинг есть уже давно, досталась чисто британскому независимому проекту «Я ругаюсь», который на награды американской Киноакадемии не номинируется. Можно предположить, что «Оскар» достанется какому-то из фильмов-фаворитов, доминирующих в других категориях: «Битве за битвой» или «Грешникам». У последних имеется преимущество в виде награды Гильдии киноактеров за лучший актерский ансамбль — кто же его собрал, если не лучший кастинг-директор.