Франция потеряла сотни миллионов евро из-за мошенничества с реестром автомобилей

Во Франции раскрыли мошенническую схемы, из-за которой на дорогах страны оказалось не менее 1 млн нелегальных автомобилей. Государственный бюджет понес значительные убытки, сообщает газета Le Monde со ссылкой на отчет Счетной палаты Франции.

Как пишет газета, в настоящее время на дорогах Франции находится порядка 1 млн автомобилей, зарегистрированных фиктивными автокомпаниями вне государственного контроля. Это стало результатом мошеннических схем, возникших после реформы системы регистрации транспортных средств (SIV) в 2017 году, которую начали для ускорения процесса выдачи регистрационных документов автовладельцам.

По данным Счетной палаты Франции, только за 2022–2024 годы финансовые потери составили €550 млн. Схемой мошенничества с реестром автомобилей пользовались как граждане, уклонявшиеся от штрафов за мелкие правонарушения, так и организованные преступные группы: автомобили эксплуатировались ими для перевозки наркотиков, ограблений, побегов и убийств.

Елизавета Труфанова