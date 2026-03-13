ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Энергодару, сообщил глава города Максим Пухов. Об атаке также писал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Максим Пухов призвал жителей избегать опасных районов города: улицы Приднепровской, набережной, района стелы. «Воздержитесь от нахождения на открытых пространствах. В помещениях следуйте правилу "двух стен". Берегите себя»,— написал мэр. По словам господина Балицкого, информация о пострадавших не поступала.

Энергодар — город в Запорожской области, основанный как спутник крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Запорожской ГРЭС. Мэр Энергодара периодически сообщает об обстрелах города со стороны ВСУ. 8 марта из-за артобстрела в некоторых районах города отключили электричество и водоснабжение. В тот же день подачу воды и света возобновили.