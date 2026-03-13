Белый дом намерен запросить у Конгресса допфинансирование для операции в Иране

В Палате представителей США считают, что для продолжения операции в Иране Белому дому придется запросить у Конгресса дополнительный пакет финансирования. Об этом заявил спикер палаты Майк Джонсон, передает The Hill.

«Мы пока не знаем подробностей. Как вы знаете, в процессе подготовки документа, представленного администрацией Конгрессу, его обсуждения и принятия, мы ожидали дополнительного финансирования еще до начала операции в Иране. Так что это произойдет. Сроки еще не определены», — сказал Майк Джонсон.

По мнению члена Палаты представителей Майка Кеннеди (республиканца от штата Юта), потенциальный пакет дополнительного финансирования будет «очень дорогостоящим». «Я не знаю, какими будут эти цифры, но могу представить, что это будет очень дорого»,— сказал господин Кеннеди. Президент Дональд Трамп, добавил он, «полон решимости довести дело до конца».

Ранее The Hill писала, что приблизительная стоимость войны против Ирана за первые шесть дней боевых действий составляет более $11,3 млрд. Эти данные уточнили сенаторам во время закрытого брифинга на Капитолийском холме.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Белый дом заявлял, что операция продлится от четырех до шести недель. Иран в ответ начал атаки на военные базы США в странах Персидского залива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также потребовал от США и Израиля репараций для завершения конфликта.

Анастасия Домбицкая