Три подхода к сюжету
В честь дня рождения Сергея Михалкова вспоминаем этапы его гимнографии
113 лет назад, 13 марта 1913 года, родился Сергей Михалков. И это большая удача для России и СССР, автором гимна которых он выступил. Причем более двух раз.
Версия №1
Поэт Сергей Михалков стал автором текстов трех редакций государственного гимна. Впервые он написал слова в 1943 году, когда в разгар Великой Отечественной войны был объявлен конкурс на создание нового гимна взамен «Интернационала», в котором не было ни слова о России или Советском Союзе. В состязании приняли участие 170 композиторов с 223 вариантами гимна и 19 поэтов.
В ноябре того же года комиссия под председательством Климента Ворошилова выбрала музыку Александра Александрова на основе его песни «Гимн Партии большевиков». Утвержденный текст авторства Сергея Михалкова и военного журналиста Георгия Эль-Регистана (Габриэля Урекляна) редактировал лично советский лидер Иосиф Сталин. Утвержденный Политбюро 14 декабря 1943-го гимн впервые прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года.
Версия №2
Второй раз Михалков вернулся к тексту в конце 1960-х — начале 1970-х из-за необходимости исключить из гимна упоминания о Сталине и некоторых реалиях Второй мировой. Работа над редакцией велась несколько лет.
В апреле 1965 года в докладной записке секретарю ЦК КПСС Петру Демичеву поэт сообщал о проделанной работе: «Мне было поручено написать новый вариант Гимна СССР на ныне существующую музыку Гимна. Задание мною было выполнено, и новый вариант текста на известную музыку был записан на грампластинку в исполнении хора и оркестра Большого театра для прослушивания в инстанциях. В настоящее время я, продолжая совершенствовать текст, переделал две первые строки припева и счел возможным сократить весь текст Гимна до двух куплетов с одним припевом. Предлагаю на Ваше рассмотрение мой последний вариант Гимна СССР в том виде, в каком я его представляю себе законченным».
Окончательный вариант, где были убраны строки об армии и знамени, но добавлены слова о руководящей роли Коммунистической партии и строительстве коммунизма, был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 мая 1977 года.
Версия №3
После распада СССР в 1990-е в качестве гимна России использовалась музыка Михаила Глинки («Патриотическая песня») без слов. В 1993 году Сергей Михалков был включен в состав Комиссии по созданию текста. На конкурс поступило более 6 тыс. вариантов, лучшим признали стихи Виктора Радугина «Славься, Россия!», но официально их так и не утвердили. В 1998-м вопрос о гимне временно «подвесили».
К работе над гимном в третий раз Сергей Михалков приступил в 2000 году. Второй президент России Владимир Путин выступил с инициативой вернуться к мелодии Александрова. А автору прежних текстов было предложено написать новую редакцию текста.
В декабре 2000-го федеральным конституционным законом были утверждены музыка Александрова и новый текст Михалкова. В ночь на 1 января 2001 года, после почти десятилетнего перерыва, государственный гимн России вновь зазвучал со словами — местами очень знакомыми многим поколениям граждан СССР.