Три подхода к сюжету

113 лет назад, 13 марта 1913 года, родился Сергей Михалков. И это большая удача для России и СССР, автором гимна которых он выступил. Причем более двух раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Михалков задувает свечи на праздничном торте в 1998 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Сергей Михалков с сыном Никитой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сергей Михалков во время интервью у себя дома, 2000-е Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Сергей Михалков задувает свечи на праздничном торте в 1998 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Сергей Михалков с сыном Никитой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сергей Михалков во время интервью у себя дома, 2000-е Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов / купить фото

Версия №1 Поэт Сергей Михалков стал автором текстов трех редакций государственного гимна. Впервые он написал слова в 1943 году, когда в разгар Великой Отечественной войны был объявлен конкурс на создание нового гимна взамен «Интернационала», в котором не было ни слова о России или Советском Союзе. В состязании приняли участие 170 композиторов с 223 вариантами гимна и 19 поэтов. В ноябре того же года комиссия под председательством Климента Ворошилова выбрала музыку Александра Александрова на основе его песни «Гимн Партии большевиков». Утвержденный текст авторства Сергея Михалкова и военного журналиста Георгия Эль-Регистана (Габриэля Урекляна) редактировал лично советский лидер Иосиф Сталин. Утвержденный Политбюро 14 декабря 1943-го гимн впервые прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года.

Фотогалерея История жизни Сергея Михалкова Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве в семье потомственного дворянина. Первые стихи поэт выпустил в 15 лет, а начал писать еще в 9, что поддерживала его семья. С 1933 года Михалков стал широко публиковаться в прессе. Стихотворение «Светлана», вышедшее в 1935 году в «Известиях», обратило на себя внимание Сталина. В том же году был опубликован ставший классикой советской детской литературы «Дядя Степа» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1937 году Сергей Михалков окончил Литературный институт имени М.Горького и стал членом Союза писателей СССР. Уже спустя два года он получил первый орден Ленина. Практически в одночасье малоизвестный писатель стал одним из самых популярных в Союзе, что более важно, популярным среди партийной верхушки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Семейная фотография. Верхний ряд слева направо: Екатерина Семенова (дочь Натальи Кончаловской от первого брака), Наталья Кончаловская (жена Сергея Михалкова и дочь художника Петра Кончаловского), Алексей — сын Михаила Кончаловского от первого брака, Эсперанса (жена Михаила Кончаловского), Михаил Кончаловский (сын Петра Кончаловского), Андрей Кончаловский (старший сын Сергея Михалкова).

Нижний ряд слева направо: Маргот (дочь Михаила Кончаловского от второго брака), Ольга Кончаловская (жена Петра Кончаловского), Петр Кончаловский, Лаврентий (сын Михаила Кончаловского от второго брака), Никита Михалков с отцом, Сергеем Михалковым Фото: Из семейного архива С началом войны Сергей Михалков ушел на фронт в качестве корреспондента газет «Во славу Родины», «Сталинский сокол». Он написал много очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов боевых плакатов и листовок. Был контужен. По возвращении с войны, награжден боевыми орденами и медалями

На фото: художник Петр Кончаловский и писатель Сергей Михалков в мастерской Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонёк» Сергей Михалков стал классиком детской литературы. Его книги изданы на разных языках мира тиражом более 400 млн экземпляров. Ежегодно печатается около миллиона экземпляров его произведений Фото: Валентин Мастюков и Владимир Савостьянов / ТАСС В 1962 году Михалков выступил автором идеи и организатором сатирического киножурнала «Фитиль» Фото: ТАСС После войны поэт сосредоточился на написании стихов для детей, пьес для детских театров. Путешествовал на военном корабле «Лена», что описал в книге «Европа слева». Он также начинает писать сценарии для фильмов («Большое космическое путешествие» по пьесе «Первая тройка, или Год 2001», «Три плюс два» по пьесе «Дикари», «Новые похождения Кота в Сапогах»). С 1956 года становится редактором популярного журнала «Веселые картинки»

На фото: Сергей Михалков с сыном Никитой Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц Вручение Ленинских премий деятелям культуры, искусства и архитектуры в Свердловском зале Кремля. Лауреаты Ленинских премий (справа налево): балетмейстер Юрий Григорович, скульптор Сергей Селиханов, поэт Николай Тихонов, эстонский композитор Густав Эрнесакс, певица Людмила Зыкина, писатель Сергей Михалков Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС Михалков был драматургом. Его первая пьеса «Том Кенти» была поставлена в «ТЮЗе» в 1938 году. Широкую известность получили его детские пьесы «Особое задание», «Красный галстук», «Зайка-зазнайка», «Сомбреро», «Дорогой мальчик» и пьесы для взрослых: «Илья Головин», «Эхо», «Конфликт», сатирические комедии «Охотник», «Дикари», «Памятник себе...», «Раки и крокодил», «Пощечина», «Пена», «Товарищи-граждане», «Что написано пером...» и другие Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС Сергей Михалков часто повторял, что детским поэтом может быть лишь тот, кто сам остается ребенком. Часто посещал детские лагеря и санатории, где читал свои стихи Фото: И. Сапожков / ТАСС Перу Сергея Михалкова принадлежит эпитафия, высеченная на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» Фото: Виктор Будан и Владимир Савостьянов / ТАСС Кроме того, Сергей Михалков создал текст Гимна СССР и Гимна России, прозвучавшего впервые 1 января 2001 года Фото: Павел Маркин/ ТАСС / ИНТЕРПРЕСС / Павел Маркин / ТАСС Супругой Михалкова на протяжении 53 лет была писательница Наталья Кончаловская, дочь художника Петра Кончаловского и внучка живописца Василия Сурикова. Они вырастили двух сыновей – Андрея Кончаловского и Никиту Михалкова (слева), ставших режиссерами с мировыми именами Фото: Александр Коньков / ТАСС Сергей Михалков был в числе подписавшихся под обращением Всемирного Совета Мира против угрозы атомной войны Фото: Александр Лесс / ТАСС Сергей Михалков также написал стихотворное обращение к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченное на памятнике советским солдатам в Вене Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Михалков был известен и как автор басен. Их он написал 250, а начал заниматься баснями по совету Алексея Толстого. Свои первые басни Михалков отправил Сталину, после чего их опубликовали в газете «Правда» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Сергей Михалков — Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР Фото: Игорь Зотин и Борис Кавашкин / ТАСС Михалков награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орденами Дружбы Народов, Октябрьской революции, Почета, «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Русской православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» II степени, орденами Германии, Польши, Болгарии, Чехословакии. В 2008 году указом президента России был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность»

На фото: Сергей Михалков (справа) и президент России Борис Ельцин во время вручения писателю ордена Почета Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев / ТАСС Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев в интервью агентству ИТАР-ТАСС назвал Сергея Михалкова «поистине целой эпохой нашей отечественной литературы, нашей истории»

На фото: Сергей (справа) и Никита Михалковы Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Сергей Михалков 20 лет возглавлял Союз писателей России, был секретарем Союза писателей СССР, а в последние годы возглавлял Международное сообщество писательских союзов Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото После смерти Натальи Кончаловской в 1997 году Сергей Михалков женился на Юлии Субботиной (на фото) Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото Сергей Михалков (справа) и президент России Владимир Путин во время вручения ордена Святого апостола Андрея Первозванного (высшая награда Российской Федерации) поэту в 2008 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В 2008 году на Новой сцене Большого театра состоялся юбилейный вечер в честь 95-летия Сергея Михалкова Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Сергей Михалков скончался 27 августа 2009 года в одной из московских больниц. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище

Версия №2 Второй раз Михалков вернулся к тексту в конце 1960-х — начале 1970-х из-за необходимости исключить из гимна упоминания о Сталине и некоторых реалиях Второй мировой. Работа над редакцией велась несколько лет. Из мемуаров Михалкова — о создании гимна В апреле 1965 года в докладной записке секретарю ЦК КПСС Петру Демичеву поэт сообщал о проделанной работе: «Мне было поручено написать новый вариант Гимна СССР на ныне существующую музыку Гимна. Задание мною было выполнено, и новый вариант текста на известную музыку был записан на грампластинку в исполнении хора и оркестра Большого театра для прослушивания в инстанциях. В настоящее время я, продолжая совершенствовать текст, переделал две первые строки припева и счел возможным сократить весь текст Гимна до двух куплетов с одним припевом. Предлагаю на Ваше рассмотрение мой последний вариант Гимна СССР в том виде, в каком я его представляю себе законченным». Фотогалерея Строки из детских и взрослых стихов Сергея Михалкова Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Я не знаю, как мне быть —

Начал старшим я грубить.

До того я распустился,

Что грублю я всем вокруг.

Говорят, от рук отбился.

От каких, скажите, рук?!

«Лапуся» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото У меня печальный вид — Голова моя болит,

Я чихаю, я охрип. Что такое? Это — грипп.

Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу!

«Грипп» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Но ты не бойся, мой малыш, и днем и в час ночной,

Когда ты спишь, когда шалишь,

Я рядом. Ты со мной!

«Людоед» Фото: Коммерсантъ / Артем Геодакян Партия наша народы сплотила В братский, единый союз трудовой.

Партия — наша надежда и сила, Партия — наш рулевой!

«Партия — наш рулевой» Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн / купить фото За Бюрократом Смерть пришла, полдня в приемной прождала,

Полдня в приемной просидела, полдня на очередь глядела,

Что все росла, а не редела...

И, не дождавшись... померла!

«Бюрократ и Cмерть» Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото Кто же был он, этот важный Любознательный турист?

Это просто был продажный Буржуазный журналист.

Как же нам не вспомнить снова Эту желтую печать,

Для нее Свобода Слова: Или врать или молчать!

«Свобода слова» Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев / купить фото Мальчик с девочкой дружил,

Мальчик дружбой дорожил.

И не думал он влюбляться

И не знал до этих пор,

Что он будет называться

Глупым словом "ухажер"!

«Мальчик с девочкой дружил...» Я сегодня на коне —

Улыбнулось счастье мне:

В новых джинсах я хожу,

Свысока на всех гляжу —

Я по-модному одет

В мелкорубчатый вельвет!

Иностранное клеймо

Говорит за все само:

Чей товар и чья страна —

Фирма издали видна!

«Джинсы» Но так уже положено,

Что там, где есть семья,

Там папина фамилия

И мамина фамилия —

Семейная фамилия,

А стало быть, твоя!

«Финтифлюшкин» Фото: privetsochi.ru В Казани он — татарин, в Алма-Ате — казах,

В Полтаве — украинец и осетин в горах.

Он в тундре — на оленях, в степи — на скакуне,

Он ездит на машинах, он ходит по стране.

«Мой друг» Фото: Алексей Дружинин/ИТАР-ТАСС К сожаленью, есть немало

Всяких Шуриков и Саш,

У которых не по делу

Пишет синий Карандаш!

«Лифт и карандаш» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Мы с приятелем вдвоем

Замечательно живем!

Мы такие с ним друзья —

Куда он.

Туда и я!

«Мы с приятелем» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Однажды я к берегу моря пошел,

Я в море купался и камень нашел.

Пусть все говорят мне, что камень — пустяк.

Я твердо уверен, чо это не так.

Версия №3 После распада СССР в 1990-е в качестве гимна России использовалась музыка Михаила Глинки («Патриотическая песня») без слов. В 1993 году Сергей Михалков был включен в состав Комиссии по созданию текста. На конкурс поступило более 6 тыс. вариантов, лучшим признали стихи Виктора Радугина «Славься, Россия!», но официально их так и не утвердили. В 1998-м вопрос о гимне временно «подвесили». К работе над гимном в третий раз Сергей Михалков приступил в 2000 году. Второй президент России Владимир Путин выступил с инициативой вернуться к мелодии Александрова. А автору прежних текстов было предложено написать новую редакцию текста. Новый-старый гимн: как РФ получила госмузыку Читать далее В декабре 2000-го федеральным конституционным законом были утверждены музыка Александрова и новый текст Михалкова. В ночь на 1 января 2001 года, после почти десятилетнего перерыва, государственный гимн России вновь зазвучал со словами — местами очень знакомыми многим поколениям граждан СССР.

Милена Двойченкова