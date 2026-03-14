Три подхода к сюжету

В честь дня рождения Сергея Михалкова вспоминаем этапы его гимнографии

113 лет назад, 13 марта 1913 года, родился Сергей Михалков. И это большая удача для России и СССР, автором гимна которых он выступил. Причем более двух раз.

Сергей Михалков задувает свечи на праздничном торте в 1998 году

Сергей Михалков задувает свечи на праздничном торте в 1998 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Михалков с сыном Никитой

Сергей Михалков с сыном Никитой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сергей Михалков во время интервью у себя дома, 2000-е

Сергей Михалков во время интервью у себя дома, 2000-е

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Сергей Михалков задувает свечи на праздничном торте в 1998 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Михалков с сыном Никитой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сергей Михалков во время интервью у себя дома, 2000-е

Фото: Коммерсантъ / Александр Потапов  /  купить фото

Версия №1

Поэт Сергей Михалков стал автором текстов трех редакций государственного гимна. Впервые он написал слова в 1943 году, когда в разгар Великой Отечественной войны был объявлен конкурс на создание нового гимна взамен «Интернационала», в котором не было ни слова о России или Советском Союзе. В состязании приняли участие 170 композиторов с 223 вариантами гимна и 19 поэтов.

В ноябре того же года комиссия под председательством Климента Ворошилова выбрала музыку Александра Александрова на основе его песни «Гимн Партии большевиков». Утвержденный текст авторства Сергея Михалкова и военного журналиста Георгия Эль-Регистана (Габриэля Урекляна) редактировал лично советский лидер Иосиф Сталин. Утвержденный Политбюро 14 декабря 1943-го гимн впервые прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года.

История жизни Сергея Михалкова

Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в Москве в семье потомственного дворянина. Первые стихи поэт выпустил в 15 лет, а начал писать еще в 9, что поддерживала его семья. С 1933 года Михалков стал широко публиковаться в прессе. Стихотворение «Светлана», вышедшее в 1935 году в «Известиях», обратило на себя внимание Сталина. В том же году был опубликован ставший классикой советской детской литературы «Дядя Степа»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Семейная фотография. Верхний ряд слева направо: Екатерина Семенова (дочь Натальи Кончаловской от первого брака), Наталья Кончаловская (жена Сергея Михалкова и дочь художника Петра Кончаловского), Алексей — сын Михаила Кончаловского от первого брака, Эсперанса (жена Михаила Кончаловского), Михаил Кончаловский (сын Петра Кончаловского), Андрей Кончаловский (старший сын Сергея Михалкова). &lt;br> Нижний ряд слева направо: Маргот (дочь Михаила Кончаловского от второго брака), Ольга Кончаловская (жена Петра Кончаловского), Петр Кончаловский, Лаврентий (сын Михаила Кончаловского от второго брака), Никита Михалков с отцом, Сергеем Михалковым

Фото: Из семейного архива

С началом войны Сергей Михалков ушел на фронт в качестве корреспондента газет «Во славу Родины», «Сталинский сокол». Он написал много очерков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов боевых плакатов и листовок. Был контужен. По возвращении с войны, награжден боевыми орденами и медалями &lt;br>На фото: художник Петр Кончаловский и писатель Сергей Михалков в мастерской

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонёк»

Сергей Михалков стал классиком детской литературы. Его книги изданы на разных языках мира тиражом более 400 млн экземпляров. Ежегодно печатается около миллиона экземпляров его произведений

Фото: Валентин Мастюков и Владимир Савостьянов / ТАСС

В 1962 году Михалков выступил автором идеи и организатором сатирического киножурнала «Фитиль»

Фото: ТАСС

После войны поэт сосредоточился на написании стихов для детей, пьес для детских театров. Путешествовал на военном корабле «Лена», что описал в книге «Европа слева». Он также начинает писать сценарии для фильмов («Большое космическое путешествие» по пьесе «Первая тройка, или Год 2001», «Три плюс два» по пьесе «Дикари», «Новые похождения Кота в Сапогах»). С 1956 года становится редактором популярного журнала «Веселые картинки» &lt;br> На фото: Сергей Михалков с сыном Никитой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц

Вручение Ленинских премий деятелям культуры, искусства и архитектуры в Свердловском зале Кремля. Лауреаты Ленинских премий (справа налево): балетмейстер Юрий Григорович, скульптор Сергей Селиханов, поэт Николай Тихонов, эстонский композитор Густав Эрнесакс, певица Людмила Зыкина, писатель Сергей Михалков

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

Михалков был драматургом. Его первая пьеса «Том Кенти» была поставлена в «ТЮЗе» в 1938 году. Широкую известность получили его детские пьесы «Особое задание», «Красный галстук», «Зайка-зазнайка», «Сомбреро», «Дорогой мальчик» и пьесы для взрослых: «Илья Головин», «Эхо», «Конфликт», сатирические комедии «Охотник», «Дикари», «Памятник себе...», «Раки и крокодил», «Пощечина», «Пена», «Товарищи-граждане», «Что написано пером...» и другие

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

Сергей Михалков часто повторял, что детским поэтом может быть лишь тот, кто сам остается ребенком. Часто посещал детские лагеря и санатории, где читал свои стихи

Фото: И. Сапожков / ТАСС

Перу Сергея Михалкова принадлежит эпитафия, высеченная на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»

Фото: Виктор Будан и Владимир Савостьянов / ТАСС

Кроме того, Сергей Михалков создал текст Гимна СССР и Гимна России, прозвучавшего впервые 1 января 2001 года

Фото: Павел Маркин/ ТАСС / ИНТЕРПРЕСС / Павел Маркин / ТАСС

Супругой Михалкова на протяжении 53 лет была писательница Наталья Кончаловская, дочь художника Петра Кончаловского и внучка живописца Василия Сурикова. Они вырастили двух сыновей – Андрея Кончаловского и Никиту Михалкова (слева), ставших режиссерами с мировыми именами

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Сергей Михалков был в числе подписавшихся под обращением Всемирного Совета Мира против угрозы атомной войны

Фото: Александр Лесс / ТАСС

Сергей Михалков также написал стихотворное обращение к воинам, павшим за освобождение Европы, высеченное на памятнике советским солдатам в Вене

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Михалков был известен и как автор басен. Их он написал 250, а начал заниматься баснями по совету Алексея Толстого. Свои первые басни Михалков отправил Сталину, после чего их опубликовали в газете «Правда»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Сергей Михалков — Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР. Заслуженный деятель искусств РСФСР

Фото: Игорь Зотин и Борис Кавашкин / ТАСС

Михалков награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, орденами Дружбы Народов, Октябрьской революции, Почета, «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Русской православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» II степени, орденами Германии, Польши, Болгарии, Чехословакии. В 2008 году указом президента России был награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного «за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность» &lt;br>На фото: Сергей Михалков (справа) и президент России Борис Ельцин во время вручения писателю ордена Почета

Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев / ТАСС

Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев в интервью агентству ИТАР-ТАСС назвал Сергея Михалкова «поистине целой эпохой нашей отечественной литературы, нашей истории» &lt;br>На фото: Сергей (справа) и Никита Михалковы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Сергей Михалков 20 лет возглавлял Союз писателей России, был секретарем Союза писателей СССР, а в последние годы возглавлял Международное сообщество писательских союзов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

После смерти Натальи Кончаловской в 1997 году Сергей Михалков женился на Юлии Субботиной (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Сергей Михалков (справа) и президент России Владимир Путин во время вручения ордена Святого апостола Андрея Первозванного (высшая награда Российской Федерации) поэту в 2008 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году на Новой сцене Большого театра состоялся юбилейный вечер в честь 95-летия Сергея Михалкова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сергей Михалков скончался 27 августа 2009 года в одной из московских больниц. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище &lt;br> На фото: Никита Михалков на похоронах отца

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2014 году в московском сквере у дома №35 на Поварской улице, где Сергей Михалков жил с 1951 по 2009 год, был установлен памятник в его честь (на фото). А в 2020 году в Пятигорске был открыт монумент идентичный тому, что стоит в столице. В городе-курорте поэт жил несколько лет и являлся его почетным жителем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Из семейного архива

Фото: О. Кнорринг / Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Валентин Мастюков и Владимир Савостьянов / ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

Фото: И. Сапожков / ТАСС

Фото: Виктор Будан и Владимир Савостьянов / ТАСС

Фото: Павел Маркин/ ТАСС / ИНТЕРПРЕСС / Павел Маркин / ТАСС

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Фото: Александр Лесс / ТАСС

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Фото: Игорь Зотин и Борис Кавашкин / ТАСС

Фото: Александр Сенцов и Александр Чумичев / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Версия №2

Второй раз Михалков вернулся к тексту в конце 1960-х — начале 1970-х из-за необходимости исключить из гимна упоминания о Сталине и некоторых реалиях Второй мировой. Работа над редакцией велась несколько лет.

Из мемуаров Михалкова — о создании гимна

В апреле 1965 года в докладной записке секретарю ЦК КПСС Петру Демичеву поэт сообщал о проделанной работе: «Мне было поручено написать новый вариант Гимна СССР на ныне существующую музыку Гимна. Задание мною было выполнено, и новый вариант текста на известную музыку был записан на грампластинку в исполнении хора и оркестра Большого театра для прослушивания в инстанциях. В настоящее время я, продолжая совершенствовать текст, переделал две первые строки припева и счел возможным сократить весь текст Гимна до двух куплетов с одним припевом. Предлагаю на Ваше рассмотрение мой последний вариант Гимна СССР в том виде, в каком я его представляю себе законченным».

Строки из детских и взрослых стихов Сергея Михалкова

Я не знаю, как мне быть --&lt;br>Начал старшим я грубить.&lt;br>До того я распустился,&lt;br>Что грублю я всем вокруг.&lt;br>Говорят, от рук отбился.&lt;br>От каких, скажите, рук?!&lt;br>&lt;I>«Лапуся»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

У меня печальный вид — Голова моя болит,&lt;br>Я чихаю, я охрип. Что такое? Это — грипп.&lt;br>Не румяный гриб в лесу, а поганый грипп в носу!&lt;br>&lt;I>«Грипп»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Но ты не бойся, мой малыш, и днем и в час ночной,&lt;br>Когда ты спишь, когда шалишь,&lt;br>Я рядом. Ты со мной!&lt;br>&lt;I>«Людоед»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Артем Геодакян

Партия наша народы сплотила В братский, единый союз трудовой.&lt;br> Партия — наша надежда и сила, Партия — наш рулевой!&lt;br>&lt;I>«Партия — наш рулевой»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн  /  купить фото

За Бюрократом Смерть пришла, полдня в приемной прождала,&lt;br>Полдня в приемной просидела, полдня на очередь глядела,&lt;br>Что все росла, а не редела...&lt;br>И, не дождавшись... померла!&lt;br>&lt;I>«Бюрократ и Cмерть»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Кто же был он, этот важный Любознательный турист?&lt;br>Это просто был продажный Буржуазный журналист.&lt;br> Как же нам не вспомнить снова Эту желтую печать,&lt;br> Для нее Свобода Слова: Или врать или молчать!&lt;br>&lt;I>«Свобода слова»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Мальчик с девочкой дружил,&lt;br>Мальчик дружбой дорожил.&lt;br>И не думал он влюбляться&lt;br>И не знал до этих пор,&lt;br>Что он будет называться&lt;br>Глупым словом &quot;ухажер&quot;!&lt;br>&lt;I>«Мальчик с девочкой дружил...»&lt;/I>

Я сегодня на коне — &lt;br>Улыбнулось счастье мне:&lt;br>В новых джинсах я хожу,&lt;br>Свысока на всех гляжу — &lt;br>Я по-модному одет&lt;br>В мелкорубчатый вельвет!&lt;br>Иностранное клеймо&lt;br>Говорит за все само:&lt;br>Чей товар и чья страна --&lt;br>Фирма издали видна!&lt;br>&lt;I>«Джинсы»&lt;/I>

Но так уже положено,&lt;br>Что там, где есть семья,&lt;br>Там папина фамилия&lt;br>И мамина фамилия --&lt;br>Семейная фамилия,&lt;br>А стало быть, твоя!&lt;br>&lt;I>«Финтифлюшкин»&lt;/I>

Фото: privetsochi.ru

В Казани он — татарин, в Алма-Ате — казах,&lt;br>В Полтаве — украинец и осетин в горах.&lt;br>Он в тундре — на оленях, в степи — на скакуне,&lt;br>Он ездит на машинах, он ходит по стране.&lt;br>&lt;I>«Мой друг»&lt;/I>

Фото: Алексей Дружинин/ИТАР-ТАСС

К сожаленью, есть немало&lt;br>Всяких Шуриков и Саш,&lt;br>У которых не по делу&lt;br>Пишет синий Карандаш!&lt;br>&lt;I>«Лифт и карандаш»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мы с приятелем вдвоем&lt;br>Замечательно живем!&lt;br>Мы такие с ним друзья —&lt;br>Куда он.&lt;br>Туда и я!&lt;br>&lt;I>«Мы с приятелем»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Однажды я к берегу моря пошел,&lt;br>Я в море купался и камень нашел.&lt;br>Пусть все говорят мне, что камень — пустяк.&lt;br>Я твердо уверен, чо это не так.&lt;br>&lt;I>«Любимые вещи»&lt;/I>

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Окончательный вариант, где были убраны строки об армии и знамени, но добавлены слова о руководящей роли Коммунистической партии и строительстве коммунизма, был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 мая 1977 года.

Версия №3

После распада СССР в 1990-е в качестве гимна России использовалась музыка Михаила Глинки («Патриотическая песня») без слов. В 1993 году Сергей Михалков был включен в состав Комиссии по созданию текста. На конкурс поступило более 6 тыс. вариантов, лучшим признали стихи Виктора Радугина «Славься, Россия!», но официально их так и не утвердили. В 1998-м вопрос о гимне временно «подвесили».

К работе над гимном в третий раз Сергей Михалков приступил в 2000 году. Второй президент России Владимир Путин выступил с инициативой вернуться к мелодии Александрова. А автору прежних текстов было предложено написать новую редакцию текста.

Новый-старый гимн: как РФ получила госмузыку

Читать далее

В декабре 2000-го федеральным конституционным законом были утверждены музыка Александрова и новый текст Михалкова. В ночь на 1 января 2001 года, после почти десятилетнего перерыва, государственный гимн России вновь зазвучал со словами — местами очень знакомыми многим поколениям граждан СССР.

Милена Двойченкова

