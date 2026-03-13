Лихачев предложил Ирану помощь «Росатома» в снижении уровня обогащения урана

«Росатом» готов помочь Ирану снизить уровень обогащения урана и вернуть его для работы в области мирного атома. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» может снизить уровень обогащения урана до природного.

«Говоря о партнерских отношениях с Ираном, мы всегда готовы всячески содействовать в урановой тематике для Ирана»,— сказал господин Лихачев журналистам по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций с МАГАТЭ (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что сотрудники «Росатома» не фиксировали признаков разработки ядерного оружия в Иране.

США требовали от Ирана демонтировать ядерные объекты и вывезти из страны обогащенный уран. Тегеран отказался выполнять требование. 28 февраля США начали военную операцию против Ирана, одной из целей которой назвали предотвращение создания ядерного оружия в Иране.