ФПА рассказала об обращениях пострадавших в «Крокусе» после приговора

После приговора исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» в Федеральную палату адвокатов поступают вопросы от пострадавших и родственников погибших, касающиеся гражданских исков. Об этом «Ъ» сообщила руководитель Центра помощи жертвам теракта при ФПА Ирина Фаст.

«Людей интересует не только исполнение приговора и гражданских исков, но и судьба другого расследования — по статье 238 УК РФ, связанного с возможными нарушениями требований безопасности при организации мероприятий и эксплуатации объекта», — сказала Ирина Фаст.

Она добавила, что расследование по статье о нарушении требований безопасности еще продолжается. В октябре 2025 года следствие сообщало о сложных комплексных экспертизах, которые должны установить нарушения и причинно-следственную связь между ними и последствиями трагедии.

В ФПА сообщили, что после вынесения приговора потерпевшие могут заявить в порядке гражданского судопроизводства следующие требования: возмещение утраченного заработка при стойкой утрате трудоспособности; выплаты в связи со смертью кормильца; дополнительные расходы на лечение и реабилитацию; компенсация морального вреда. На данный момент вынесено решение суда первой инстанции. Речь идет только о тех исках, которые были предъявлены и рассматривались в суде. Точные размеры компенсаций по каждому конкретному иску будут понятны после публикации полного текста приговора, пояснил в ФПА. Но фактическое получение денежных средств зависит от наличия имущества и доходов у осужденных. В подобных делах исполнение судебных решений крайне сложно, потому что денег у осужденных, как правило, нет.

Приговор по делу о теракте в «Крокусе» 2-й Западный окружной военный суд вынес накануне, 12 марта. 15 из 19 подсудимых, в том числе исполнители Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода, получили пожизненные сроки, которые проведут в колонии особого режима. Перед отправкой в колонию они от 16 до 18 лет будут находиться в тюрьме. Их сообщникам назначили от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. Вину признали трое исполнителей — Саидакрами Рачабализода отказался причислять себя к террористам и заявил о «совершении джихада».

