Ярославское УФАС выявило нарушения в поисках перевозчиков

Ярославское межрегиональное УФАС выдало ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» предписание об устранении нарушений, выявленных в закупках на пассажирские перевозки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году «Организатор перевозок» начал искать перевозчиков в связи с передачей области полномочий в сфере перевозок. Перевозчиков искали как для межмуниципальных маршрутов, так и муниципальных в 11 округах, на которые собираются вывести новые автобусы.

Соответствующие процедуры по поиску исполнителей были объявлены. Однако на действия заказчика в УФАС пожаловалось ООО «ПАТП-8». Всего организация подала 36 жалоб. В частности, в своих жалобах «ПАТП-8» указывало на неправомерное снижение начальной цены контракта до уровня доведенных лимитов бюджетных обязательств, а также на противоречия в документации в части определения обязательств по страхованию ОСАГО.

Областное управление антимонопольного органа рассмотрело 27 жалоб и признало часть доводов обоснованными, в связи с чем указало «Организатору перевозок» на необходимость устранения нарушений.

Еще девять поступивших жалоб рассмотрит центральный аппарат ФАС, так как начальная цена этих контрактов превышает установленный порог в 500 млн руб. — закупка относится к категории особо крупных. В настоящее время, согласно данным сайта госзакупок, девять процедур приостановлены.

Алла Чижова