В Ярославской области ищут перевозчиков для 11 округов

В Ярославской области объявлены открытые конкурсы для определения перевозчиков для 11 муниципальных округов. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Перевозчиков ищут для работы по маршрутам в Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, Пошехонском и Тутаевском округах, а также по межмуниципальным маршрутам. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2026 года полномочия в сфере перевозок названные округа передали области.

«Для работы на межмуниципальных маршрутах и муниципальных в 11 округах будут задействованы 204 новых автобуса среднего и большого классов марок МАЗ, НефАЗ и КамАЗ. Планируется, что уже с 1 апреля они выйдут на линии»,— пояснил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и региона Роман Душко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новые автобусы поставит в лизинг АО «Сбербанк Лизинг». Срок оказания услуг лизинга — до 30 ноября 2029 года.

Модернизация системы общественного транспорта стартовала в 2023 году с Ярославля: область забрала полномочия у местных властей, произошел переход на безналичную оплату и брутто-контракты с перевозчиками. Затем аналогичные процессы провели в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе, Переславле-Залесском и Данилове. Отмену наличной оплаты проезда на территории всего региона с 1 апреля уже анонсировал губернатор Михаил Евраев.

Алла Чижова