Жителя Ставрополья подозревают в покушении на убийство ребенка из пневматической винтовки

В отношении 58-летнего жителя хутора Курганного возбуждено дело о покушении на убийство малолетнего и хулиганства (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 9 марта в хуторе Курганном мужчина выстрелил из окна своего дома из пневматической винтовки в 11-летнего мальчика, который проезжал с другом на питбайке. Ребенок получил ранение в левый глаз. «Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мальчик остался жив. Второй ребенок не пострадал»,— сказано в сообщении. Подозреваемый арестован.

Наталья Шинкарева