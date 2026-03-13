Горнолыжник Алексей Бугаев выиграл бронзовую медаль Паралимпиады

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль итальянской Паралимпиады в гигантском слаломе. Для него это вторая награда текущих Игр после бронзы в скоростном спуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evgeniy Maloletka / AP Фото: Evgeniy Maloletka / AP

28-летний россиянин показал результат 2 минуты 11,14 секунды. Золото взял француз Артюр Боше (2 минуты 7,76 секунды). Серебро — швейцарец Робин Кюш (2 минуты 9,72 секунды).

Всего на счету Бугаева теперь девять паралимпийских медалей. Он трехкратный чемпион Игр: две высшие награды ему удалось добыть в Сочи, еще одну — в Пхёнчхане.

На счету сборной России, состоящей из шести человек, теперь восемь медалей Паралимпийских игр в Италии (четыре золотые, одна серебряная и три бронзовые). В медальном зачете команда занимает шестое место. Паралимпиада завершится 15 марта.

Арнольд Кабанов