Министр обороны Мексики стал любимцем молодежи после ликвидации наркобарона
В магазинах и на рынках Мексики в продаже появились куклы, изображающие министра безопасности страны Омара Гарсию Харфуча в костюме Бэтмена или с обнаженным мускулистым торсом. Как пишет Reuters, 44-летний министр стал объектом внимания и даже обожания для многих мексиканцев после успешной операции его ведомства по ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного как Эль Менчо.
Многие мексиканцы теперь называют господина Харфуча своим «крашем». В магазинах продаются не только куклы, которые называют «Харфучитос», но и пушистые пледы, мягкие игрушки, украшения для вечеринок, подушки, полотенца или картонные фигуры с его изображением. По словам продавцов, иногда за день удается продать до 150 таких пледов или других товаров, причем заказы на них поступают не только из Мексики, но и США. Как отмечает Reuters, такая популярность в народе играет на руку министру, который, как ожидается, будет баллотироваться в президенты на выборах 2030 года.
В 2020 году на Омара Гарсию Харфуча было совершено покушение. В результате он получил три пулевых ранения, двое его телохранителей были убиты. Господин Харфуч обвинил в покушении наркобарона Эль Менчо и поклялся отомстить. Операция по ликвидации наркобарона 22 февраля 2026 года стала его ответом.