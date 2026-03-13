Министр обороны Мексики стал любимцем молодежи после ликвидации наркобарона

В магазинах и на рынках Мексики в продаже появились куклы, изображающие министра безопасности страны Омара Гарсию Харфуча в костюме Бэтмена или с обнаженным мускулистым торсом. Как пишет Reuters, 44-летний министр стал объектом внимания и даже обожания для многих мексиканцев после успешной операции его ведомства по ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного как Эль Менчо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

Многие мексиканцы теперь называют господина Харфуча своим «крашем». В магазинах продаются не только куклы, которые называют «Харфучитос», но и пушистые пледы, мягкие игрушки, украшения для вечеринок, подушки, полотенца или картонные фигуры с его изображением. По словам продавцов, иногда за день удается продать до 150 таких пледов или других товаров, причем заказы на них поступают не только из Мексики, но и США. Как отмечает Reuters, такая популярность в народе играет на руку министру, который, как ожидается, будет баллотироваться в президенты на выборах 2030 года.

В 2020 году на Омара Гарсию Харфуча было совершено покушение. В результате он получил три пулевых ранения, двое его телохранителей были убиты. Господин Харфуч обвинил в покушении наркобарона Эль Менчо и поклялся отомстить. Операция по ликвидации наркобарона 22 февраля 2026 года стала его ответом.

Алена Миклашевская