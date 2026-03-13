ИИ научит шопингу

«Алиса» станет личным ассистентом для шопинга. «Яндекс» намерен создать ИИ-ассистента, который будет не просто советовать товары, а самостоятельно делать покупки, рассказали “Ъ FM” в компании.

Нейросеть должна взять на себя всю рутину, связанную с заказами. «Алиса» сможет уточнять у продавцов детали, применять скидки по картам лояльности, а также оплачивать товары. Кроме того, ассистент будет выполнять и другие задачи, рассказала “Ъ FM” официальный представитель «Яндекса» Александра Метелева:

«"Яндекс" создает подразделение, которое будет развивать трансакции в "Алисе". Ассистент станет помогать пользователю в чате выбирать услуги и товары, а также совершать покупки по поручению: уточнять у продавца информацию и оплачивать товар со скидкой, отслеживать доставку и общаться с поддержкой. В чате можно будет заказать клининг, забронировать путешествие, купить билеты на мероприятие или заказать вещи.

Подразделение транзакционного ИИ возглавит Роман Маресов. Команде предстоит создать платформу для проведения операций внутри ИИ-ассистента. Кроме этого, они будут развивать сценарии для выбора, бронирования и оплаты товаров и услуг, а также помогать продавцам продвигать свои изделия».

Первый в мире голосовой помощник, с помощью которого можно было делать покупки, создала Amazon в 2016 году. По данным компании Envive, до половины американцев так или иначе использовали подобного ассистента. Но чтобы технология прижилась в России, нужно время, считает основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев:

«С технической точки зрения это чат-бот с голосом. Пользователь говорит, например: "Найди мне хорошие наушники в пределах такой-то суммы". С голосовой колонки сигнал уходит на сервер, где ИИ анализирует параметры, сравнивает модели, просматривает карточки товаров. Ассистент может на основе увиденного уточнить, например, нужны проводные наушники или нет, устраивает ли вариант их покупки по определенной цене и с такой-то доставкой. После подтверждения он оформляет заказ. Я думаю, технология реализуема и уже работает.

Самый большой минус — отсутствие навыка. Люди не привыкли голосом делать выбор, который может ощущаться как непричастный к ним. И это несмотря на то, что такое действие может быть гораздо удобнее самостоятельного набора в поиске. Это то же ощущение, которое было у покупателей, когда они выбирали вещи на маркетплейсе, не померив. Они тогда думали, что привычнее прийти в торговый центр. Но сейчас все изменилось. Здесь произойдет то же самое, просто не сразу. Основная техническая проблема в том, что модель не имеет точного ответа из загруженных данных, а берет два ближайших варианта из памяти и усредняет их».

По прогнозам «Яндекса», к 2030 году на трансакции внутри голосовых ассистентов будет приходиться около 10% всего рынка онлайн-продаж в России — это более 3 трлн руб. Такой инструмент — новый этап развития электронной коммерции, считает основатель IT-интегратора AWG Александр Хачиян:

«"Яндекс" движется в правильном направлении. То, что он запускает, называется "агентная коммерция". Люди будут посылать своих голосовых помощников делать заказы вместо себя. Когда Perplexity запустила такого агента для покупок на Amazon, самой платформе это не очень понравилось. ИИ — не человек, ему не допродать товары.

У "Яндекса" есть все решения, чтобы довести эту воронку до конца. У него в наличии маркетплейс, логистика, путевые и поисковые системы, "Алиса", которая стоит почти в каждом доме. А также есть служба занятости, где можно подобрать именно подходящих вам специалистов. Будущее наступило, просто оно еще неравномерно распределено».

По данным опроса ВЦИОМ, около трети россиян уже используют умные устройства. Еще 27% планируют их покупку.

