«Львиному рыку» ужали сроки

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Израилю дополнительную неделю на завершение боевых действий против Ирана, утверждают израильские СМИ. Основная причина заключается в низкой вероятности смены власти в Тегеране в краткосрочной перспективе. А именно это было одной из официальных целей масштабной военной кампании, начавшейся 28 февраля. Выступая вечером 12 марта во время первой с начала войны пресс-конференции, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что сменить власть в Иране может только сам иранский народ, а в силах США и Израиля только создать подходящую атмосферу.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не уверен в падении режима в Иране, но все-таки не теряет надежды на его свержение изнутри

О том, что Израиль получил от США всего неделю на завершение операции «Львиный рык» в Иране, рассказал изданию Israel Hayom политический источник в регионе. Основная причина, как следует из материала, заключается в низкой вероятности падения иранского руководства, которое входило в число приоритетов американо-израильской операции. Для демонтажа политической системы в Иране требуется либо возобновление масштабных уличных протестов, которые были жестко подавлены иранскими силовиками в начале января, либо полноценное сухопутное вторжение, отмечает Israel Hayom. Оба этих варианта оцениваются как маловероятные.

«Не отрицаю, я не могу с уверенностью сказать, что иранский народ свергнет режим»,— заявил Биньямин Нетаньяху 12 марта на пресс-конференции. Однако полностью терять надежду на это премьер не стал и, обращаясь уже к иранцам, заявил: «Мы вам говорили: "Помощь уже в пути". Что ж, помощь уже пришла, за ней последует новая… Мы все надеемся на то, что этот режим падет, но в конечном итоге режим свергается изнутри». А затем философски резюмировал: «Вы можете привести кого-то к воде, но вы не можете заставить его пить».

В продолжение, признав, что «враги не исчезнут в одно мгновение», господин Нетаньяху заметил, что Израилю и США удалось добиться больших успехов. Армия обороны Израиля ослабила ядерную инфраструктуру Ирана и его военный потенциал, устранила «очень важного» ядерщика и готовит еще «много сюрпризов», обратил внимание премьер-министр. Он выразил уверенность, что Тегеран теперь существенно ослаблен.

«Это просто другой Иран — он больше не представляет такой угрозы, как раньше,— рассудил господин Нетаньяху.— Это уже не та же самая сила. Не тот гигантский хулиган, с которым ничего нельзя сделать и против которого никто не может объединиться».

Комментируя недавнее избрание Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера Ирана, господин Нетаньяху дал понять, что еврейское государство может превратить в мишень и его. «Я бы не стал оформлять страховой полис ни для одного из лидеров террористических организаций»,— отметил израильский премьер, назвав новоиспеченного рахбара «марионеткой» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — влиятельнейшей в Иране военно-политической организации. Принято считать, что именно под давлением КСИР проходило голосование по утверждению кандидатуры Моджтабы Хаменеи.

В день, когда была запланирована пресс-конференция господина Нетаньяху, Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации. Он не появился на публике лично, потому что до сих пор проходит лечение из-за полученных в результате израильских ударов ранений. Заявление было зачитано по телевидению. «Я заверяю всех, что мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников,— отметил в обращении новый верховный лидер.— Эта месть касается не только мученичества великого лидера революции (имеется в виду предыдущий верховный лидер Ирана Али Хаменеи.— “Ъ”)». Он заявил, что Иран «в любом случае» потребует компенсации от врага. «А если он откажется, мы либо заберем, либо уничтожим столько его имущества, сколько сочтем нужным»,— пояснил господин Хаменеи.

Выступление нового иранского лидера не осталось без внимания со стороны США. На следующий день прокомментировать его решил глава Пентагона Пит Хегсет. «Вчера он выступил с заявлением, но в нем не было ни голоса, ни видео. Это было только письменное заявление… Он напуган. Он ранен. Он в бегах, и ему не хватает легитимности. Это полный хаос для них»,— отметил глава военного ведомства. В свою очередь, американский генерал Дэн Кейн пригрозил сделать 13 марта «самым интенсивным днем применения кинетического огня по всей зоне операции», отметив, что союзники уже нанесли удары более чем по 6 тыс. целей в Иране.

Не сдается и Тегеран. Как дал понять рахбар, Иран продолжит нанесение ударов по американским базам в ряде ближневосточных стран. «Мы вынуждены будем продолжать эти действия, хотя по-прежнему верим в дружбу с нашими соседями»,— сделал оговорку господин Хаменеи.



Впрочем, соседи Ирана по Ближнему Востоку энтузиазма по поводу сохранения отношений не разделяют. «Международная изоляция Ирана — это не лозунг, а реальность,— написал 13 марта в соцсети X дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.— 136 государств выступили соавторами проекта резолюции Совета Безопасности №2817 (подготовлена Бахрейном при поддержке стран Персидского залива и принята 11 марта членами СБ ООН.— “Ъ”), осуждающей иранскую агрессию против стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании».

По словам дипломата, это «наибольшее число государств—соавторов резолюции за всю историю Совбеза», которое отражает сложившийся в международном сообществе консенсус о необходимости прекращения иранских атак на страны региона.

Израиль, в свою очередь, надеется, что теперь у его соседей воскреснет интерес к «соглашениям Авраама» — концепции установления дипломатических отношений между еврейским государством и арабскими странами. Во время пресс-конференции господин Нетаньяху указал на то, что текущие боевые действия против Ирана уже меняют блоковый ландшафт Ближнего Востока. «В эти дни мы с моей командой налаживаем дополнительные альянсы со странами региона — альянсы, которые еще несколько недель назад казались бы немыслимыми»,— констатировал премьер, однако не привел дополнительных подробностей.

Нил Кербелов