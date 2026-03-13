Малайзия предупредила о возможной отмене авиарейсов из-за роста цен на горючее

Малайзия допустила, что авиакомпаниям придется приостановить часть полетов, если боевые действия на Ближнем Востоке приведут к значительному росту цен на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пост министра транспорта Малайзии Энтони Локе в социальных сетях.

Как сообщает агентство, господин Локе провел встречу с руководителями авиакомпаний, операторами аэропортов, поставщиками топлива и авиационными властями, чтобы скоординировать их действия в условиях военной операцией США и Израиля против Ирана. Министр пояснил, что авиационное топливо составляет почти половину операционных расходов авиакомпаний.

Министерство транспорта проведет переговоры с аэропортами и соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить их выживание. Авиакомпании также будут обмениваться данными с авиационными властями Малайзии для более комплексной оценки рисков, заявил господин Локе. Как он отметил, в ближайшее время Малайзия должна принять меры для обеспечения авиаперевозок грузов и продуктов питания, «несмотря более сложные условия».

Елизавета Труфанова