Чемпионы перейдут от спарринга к делу

Хамзат Чимаев, один из самых популярных бойцов UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), 9 мая проведет первую защиту завоеванного в прошлом году чемпионского титула в среднем весе (до 84 кг). Его соперником в очередном поединке стал американец Шон Стрикленд. Он также недолго владел званием лучшего средневеса, но расстался с ним, дважды подряд проиграв Дрикусу дю Плесси, с которым затем легко справился Чимаев.

Хамзат Чимаев в бою против Кевина Холланда, 10 сентября 2022 года

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters Хамзат Чимаев в бою против Кевина Холланда, 10 сентября 2022 года

Фото: Joe Camporeale-USA TODAY Sports / Reuters

UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, обнародовал состав участников своего турнира, который пройдет 9 мая в американском Ньюарке. В его центральном поединке чемпионский титул в среднем весе будут оспаривать Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд.

Для Хамзата Чимаева, уроженца Чечни, в последнее время представляющего ОАЭ, это будет первая защита звания, завоеванного в августе прошлого года.

Чимаеву, который выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере, оно досталось после убедительной победы по очкам над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Дю Плесси, как и львиная доля спортсменов, ранее сталкивавшихся в октагоне с Чимаевым, ничего не смог противопоставить исключительным борцовским навыкам оппонента.

Многие профильные медиаресурсы вроде MMA Junkie предполагали, что следующим соперником Хамзата Чимаева окажется Нассурдин Имавов, располагающийся в рейтинге лучших средневесов UFC сразу вслед за ним и Дрикусом дю Плесси,— чрезвычайно сильный боец, который родился в Дагестане, а выступает за Францию. Однако промоушен предпочел ему Шона Стрикленда. Тот находится в рейтинге на одну строчку ниже Имавова, однако в 2023 году справился с ним в очном противостоянии, а главное, имеет почетную запись в резюме.

Американский ветеран с 37 матчами в послужном списке, который всегда считался немного скучным и осторожным, зато умеющим классно защищаться и неудобным для кого угодно бойцом, не так давно тоже был чемпионом UFC в среднем весе. Пояс он получил, справившись в сентябре 2023 года с Исраэлем Адесаньей, одной из наиболее ярких знаменитостей в MMA. Однако наслаждаться высоким статусом Стрикленду довелось недолго. В январе 2024 года он встретился с дю Плесси и проиграл ему в поединке, по поводу исхода которого мнения разделились как у экспертов, так и судей. Все трое дали победителю лишь минимальное — 48:47 — преимущество, но на двух из трех карт победителем был назван дю Плесси. Похожая история вышла и с реваншем, состоявшимся спустя год: снова — практически равный бой и снова — раздельное судейское решение не в пользу Стрикленда, которому, кажется, здорово помог заручиться симпатиями главы UFC Дейны Уайта бой в конце февраля против соотечественника Энтони Эрнандеса. Перед ним Эрнандес, выигравший восемь поединков подряд, в том числе у крепких бойцов, котировался довольно высоко. Однако в третьем раунде Стрикленд отправил его в нокаут.

Шон Стрикленд четко дал понять, что страстно хочет встречи с Хамзатом Чимаевым, еще до официального анонса UFC.

Вывод о том, что американец во что бы то ни стало намерен добиться права на поединок с ним, различные издания сделали из его яростных выпадов в соцсетях. Особенно задел Шона Стрикленда рассказ Хамзата Чимаева про свежий спарринг с бывшим чемпионом, которого чемпион нынешний, по его словам, быстро заставил сдаться болевым приемом. В ответ Стрикленд выдал изобилующий обсценной лексикой пассаж, назвав заявления Чимаева «чепухой» и обвинив лучшего средневеса в том, что, приходя в зал, тот всегда выбирает «самых маленьких соперников».

Во втором по значимости поединке майского турнира выступит отечественный боец, представляющий именно Россию. Это Александр Волков, который в рейтинге супертяжеловесов промоушена ниже только двух спортсменов — британца Тома Аспинэлла, чемпиона UFC, и француза Сириля Гана. Чтобы подтвердить ранг претендента на участие в ближайшие месяцы в чемпионском матче, Волкову нужно будет разобраться с известным доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой.

Алексей Доспехов