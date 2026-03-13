У Пентагона нет доказательств минирования Ираном Ормузского пролива

Пентагон не располагает доказательствами того, что Иран продолжает минировать Ормузский пролив. Об этом заявил глава военного ведомства Пит Хегсет на брифинге.

«У нас нет четких доказательств этого»,— сказал господин Хегсет, отвечая на вопрос о том, размещает ли Иран новые мины в Ормузском проливе.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Позже разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. Дональд Трамп заявил, что в этом случае «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было». 12 марта президент США заявил, что американские военнослужащие уничтожили 58 иранских военно-морских кораблей Ирана.

Анастасия Домбицкая