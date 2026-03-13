Лукашенко пообещал жесткий ответ на попытки повторить протесты 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки устроить беспорядки по примеру событий 2020 года получат жесткий ответ. Заявление прозвучало при обсуждении темы освобождения политзаключенных на переговорах с США.

«Если кто-то попробует повторить 2020 год, — а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, — реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко сообщил, что американская сторона поднимает вопрос освобождения заключенных. «Да, они хотят освободить. Я им в шутку сказал: "Ребята, я вас понимаю, вы хотите освободить тех, кого вы когда-то наняли, чтобы нас свергнуть»,— пояснил он.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Вашингтона и Минска находятся на хорошем уровне, и отметил, что ему нравится Александр Лукашенко. Президенты двух стран провели телефонный разговор в августе. После переговоров со спецпосланником господина Трампа Джоном Коулом Вашингтон ослаблял санкции против Минска, а белорусские власти освобождали заключенных.