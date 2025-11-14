Первый замглавы челябинского миндортранса останется в СИЗО до мая

Советский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, обвиняемому в получении взяток. Он пробудет в следственном изоляторе до 1 мая 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Вопрос о продлении меры пресечения суд поднял после поступления дела господина Харченко на рассмотрение. Адвокаты просили отправить подзащитного под домашний арест либо дать выплатить залог в размере 5,5 млн руб. Однако его оставили в следственном изоляторе еще на шесть месяцев со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 1 мая. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре прошлого года силовики провели обыски в доме и на месте работы Станислава Харченко. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Вскоре замминистра отправили в СИЗО, где все это время первый замминистра и находился. По версии следствия, в 2021-2024 годах Станислав Харченко, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков — ООО ПКФ «Глобус» и ООО «Уралдорстрой» — устранить нарушения и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб более 92,7 млн руб. Также следствие считает, что представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. руб. за беспрепятственную приемку товаров и услуг по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в региона.

Виталина Ярховска