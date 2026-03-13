Трамп: новый верховный лидер Ирана «в какой-то степени» жив

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новоназначенный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще жив «в какой-то степени». С момента вступления в должность господин Хаменеи не появлялся на публике.

«Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он ранен, но я думаю, что он, вероятно, жив в какой-то степени», — сказал господин Трамп в интервью Брайану Килмиду на телеканале Fox News. По словам американского президента, США «разгромили их так, как не смогла бы ни одна другая страна». При этом у республики еще остались ракеты, отметил Дональд Трамп.

«Мы уничтожили большую часть их ракет. Мы уничтожили множество их беспилотников. Мы вывели из строя многие производственные площадки, где они производят ракеты, а теперь и беспилотники», — заявил президент США.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В первый день атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Новым лидером республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи. С момента избрания Советом экспертов Хаменеи-младший не появлялся на публике. 12 марта он впервые обратился к народу. СМИ писали о ранении нового иранского лидера. Накануне МИД Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи пострадал при недавних атаках. Утверждается, что он чувствует себя нормально и находится в безопасности.