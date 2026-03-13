Мать липецкого участника СВО отсудила «гробовые» выплаты у его фиктивной жены

В Липецке суд поддержал мать погибшего участника специальной военной операции в споре с его женой — жительницей Тульской области. Прокурорская проверка выявила, что брак носил фиктивный характер и «был заключен без намерения создать семью». Таким образом пресечено получение фиктивной супругой выплат в связи с гибелью военнослужащего и восстановлено право матери на эти деньги, рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство и суд установили, что участник СВО фактически не жил с женщиной, на которой женился, не вел с ней общего хозяйства. Детей у пары не было. До подписания контракта с Минобороны мужчина пытался расторгнуть брак и обратился к мировому судье, но ему отказали в приеме заявления из-за отсутствия необходимых документов. Липчанин погиб в 2025 году при выполнении боевых задач.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля изучить практику предоставления единовременных выплат семьям погибших участников СВО. При необходимости может быть скорректировано законодательство для уточнения порядка предоставления средств и круга их получателей.

Денис Данилов