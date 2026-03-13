Губернатор объяснил продажу «Дома офицеров» в Ярославле

В Ярославле объект культурного наследия «Дом Шубиных» (улица Советская, 19/11), более известный местным жителям как «Дом офицеров», приватизируют из-за высокой стоимости восстановления здания. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил 12 марта на пресс-конференции.

Фото: Глеб Гузенко

По словам губернатора, на ремонт нужно не менее 0,5-1 млрд руб.

«Это практически нереально при нынешней экономической ситуации. Если не предпринимать меры, то он рухнет, и все. Потому что находится в тяжелом состоянии. Единственный нормальный вариант — это найти ему частного инвестора. И он за свой счет объект восстановит»,— сказал Михаил Евраев.

Сейчас в здании находится «Центр патриотического воспитания». Губернатор уточнил, что его переведут в другие помещения в центре города.

Помещения «Дома Шубиных» были включены в областной план приватизации на 2026 год и плановые 2027 и 2028 годы.

Алла Чижова