Трамп допустил помощь России Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин может оказывать помощь Ирану.

«Думаю, он может немного им помогать, да, полагаю»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News. «И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — поинтересовался американский президент.

Ведущий Брайан Килмид указал, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. «Да, мы тоже им помогаем»,— подтвердил Дональд Трамп,— И он (Путин.—"Ъ") так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Мол, они делают это, и мы делаем это — если говорить честно».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия передает Ирану сведения о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Кремль не стал комментировать эти обвинения.