Трамп допустил помощь России Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин может оказывать помощь Ирану.

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Думаю, он может немного им помогать, да, полагаю»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News. «И он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, верно?» — поинтересовался американский президент.

Ведущий Брайан Килмид указал, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. «Да, мы тоже им помогаем»,— подтвердил Дональд Трамп,— И он (Путин.—"Ъ") так говорит, и Китай сказал бы то же самое. Мол, они делают это, и мы делаем это — если говорить честно».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Россия передает Ирану сведения о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Кремль не стал комментировать эти обвинения.

