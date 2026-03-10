Кремль не стал комментировать сообщения о передаче разведданных Ирану

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль никак не комментирует обвинения в передаче Ирану разведывательных данных. Он также не стал уточнять, обсуждался ли этот вопрос во время телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«По содержанию разговора мы уже сказали все, что хотели»,— сказал представитель Кремля журналистам.

6 марта газета The Washington Post со ссылкой на три источника сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила: «Не имеет значения, действительно ли это произошло или нет».

Лусине Баласян