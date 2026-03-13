Британия призвала партнеров усилить давление на РФ после ослабления санкций США

Великобритания призывает партнеров продолжать оказывать коллективное давление на Россию посредством санкций. С таким призывом выступили в канцелярии Кира Стармера. Заявление прозвучало в свете решения США ослабить санкции в отношении судов с российской нефтью.

«Очевидно, что это решение США, но наша позиция ясна. Все партнеры должны продолжать оказывать давление на Россию и ее военные ресурсы»,— заявили в канцелярии Кира Стармера (цитата по Reuters).

Ранее сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал неправильными любые шаги по ослаблению санкций против России. Так он прокомментировал решение США временно снять ограничения с российской нефти в танкерах.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ранее выдало лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Документ действует до 12 апреля. Министр финансов Скотт Бессент пояснял, что разрешение распространяется только на нефть, уже находящуюся в пути. По словам господина Бессента, лицензия направлена на расширение географии поставок уже отправленных партий топлива.

Анастасия Домбицкая