В Екатеринбургском зоопарке из-за потепления проснулись медведи

В Екатеринбургском зоопарке медведи начали выходить из зимней спячки. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, первые прогулки на свежем воздухе совершили гималайские медведи Айсор и Кира. В первый же день они начали искать свои игрушки. После обеда медведи начали наводить порядок на территории и протаптывать дорожки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Старший медведь Гай также проснулся, но проявляет осторожность, выходя из берлоги ненадолго и проверяя обстановку. Медведи залегли в спячку в ноябре прошлого года, рассказали в зоопарке. Для зажировки рацион медведей расширяли — добавляли больше овощей, фруктов, рыбы, мяса и творога.

Сроки пробуждения медведей в Екатеринбургском зоопарке фиксируются давно. Точная дата не всегда определяется однозначно, так как медведь может снова лечь отдыхать на несколько дней. Условная дата зависит от температуры на улице.

« В теплые зимы Гай, бывало, просыпался даже в феврале. Но в этом году он уже совсем старичок, и активность у него невысокая. Если смотреть статистику за 10 лет, то можно заметить, что раньше медведи чаще вставали во второй половине марта или даже в апреле, а в последние годы выходят из берлог в первой половине марта. Видимо, весна стала приходить на Урал раньше»,— сообщили в пресс-службе зоопарка.

После пробуждения диета медведей изменяется: в рацион входят продукты — морковь, груши, яблоки, огурцы, а также небольшое количество творога и рыбы. Такое питание необходимо для восстановления пищеварительной системы после длительного сна. Постепенно меню будет расширяться, возвращаясь к обычному объему ко второй половине лета.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что у ворот реабилитационного центра для диких животных «Альфа» в Свердловской области оставили коробку, в которой находились три медвежонка.

Полина Бабинцева