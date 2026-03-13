В центр реабилитации животных на Урале подбросили трех медвежат

У ворот реабилитационного центра для диких животных «Альфа» в Свердловской области оставили коробку, в которой находились три медвежонка, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Основатель центра Кирилл Потапов рассказал, что животным дали имена Джефф, Потапыч Младший и Флора. Сейчас их выхаживают специалисты.

Всего в «Альфе» содержатся порядка 150 животных, в том числе леопарды, бенгальский тигр, бизон, росомаха, альпаки, волки, медведи, овцы, кошки и птицы. Большая часть из них была брошена или осталась в раннем возрасте без родителей. Некоторых животных привозят в центр из других регионов.

